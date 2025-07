¡En la raya! Monterrey peleó con todo, pero Borussia avanza

Los Rayados del Monterrey cayeron 2-1 ante Borussia Dortmund en el Mundial de Clubes; teniendo como sede el Mercedes-Benz Stadium, los de la ‘Pandilla’ concluyeron su participación en la justa mundialista. Las anotaciones corrieron a cargo por el francés Serhou Guirassy por partida doble y por el Monterrey lo hizo Germán Berterame.

Con este resultado, el Dortmund se enfrentará el próximo sábado 5 de julio al Real Madrid, a las 2:00 de la tarde en el MetLife Stadium de New Jersey. En su sexta participación en un Mundial de Clubes, el cual se disputó con un formato distinto a los que le antecedieron, nuevamente el Monterrey se quedó en la orilla del certamen.

UN BORUSSIA DORTMUND AVASALLADOR

Posterior a cumplirse los protocolos establecidos por la FIFA en el Mundial de Clubes, el Árbitro Central argentino Facundo Tello hizo sonar su ocarina para después ejecutar la señal más futbolera del planeta e iniciar la batalla en donde, los del Monterrey y ‘Los de negro y amarillo’ iniciaron con el control del juego y la ‘Pandilla’ cerró todos los espacios para no verse vulnerable.

Mientras que la escuadra germana generaba sus embates sobre la meta del guardameta argentino Esteban Andrada, estas eran frenadas con recurrentes faltas. A los 10’ de acción el colombiano Nelson Deossa sacó un potente disparo desde linderos del área, pero, el esférico fue atajado de manos por el arquero suizo Gregor Kobel.

El reloj marcaba los 14’ de tiempo corrido cuando el francés Serhou Guirassy hizo una pared dentro del área con Karim Adeyemi y definió de pierna derecha a primer poste, justo junto al palo izquierdo para poner el 1-0 en favor del Borussia Dortmund. Un minuto después, Pascal Gross lanzó un pase a profundidad, pero, Julian Ryerson se encontraba en fuera de lugar.

El parcero Deossa sacó un tiro-centro desde linderos del área y la de gajos se estrelló en el madero del marco del Dortmund, creando peligro en favor de su escuadra. Pero, a los 24’ minutos vino el 2-0 por conducto de Serhou Guirassy, quien remata de derecha un contraataque que tejió con Karim Adeyemi.

El verse abajo en el marcador generó que los comandados por el español Domènec Torrent buscaron acortar distancias, toca y toca el balón en la búsqueda de espacios, pero los del Borussia hacían la cancha chiquitita, copando los espacios del rectángulo verde del Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia.

A los 34’ de acción con asistencia de Pascal Gross, nuevamente el galo Guirassy remata de pierna derecha poniendo en graves aprietos el marco encomendado a la ‘Sabandija’ Andrada. Y a los 39’ de tiempo corrido el español Oliver Torres recibió el esférico en linderos del área, mismo que conectó de forma violenta, pero el balón se fue a la tribuna.

El andar del encuentro se cargó en favor del cuadro alemán, quienes atacaron la portería de la ‘Pandilla’ del Cerro de la Silla ‘a diestra y siniestra’. El cuerpo arbitral consideró necesario el agregar dos minutos más en reposición, que al consumirse el Juez Central Facundo Tello decretó la culminación de la primera parte.

UN RAYADOS QUE PROPUSO

Para la segunda mitad, tanto los dirigidos por el español Domènec Torrent como los comandados por el croata Niko Kovac mandaron su oncena inicial a la grama del Mercedes-Benz Stadium.

Un equipo de Rayados que se fue al frente en el ataque y a los 48’ minutos Germán Berterame da un testarazo en el área del Dortmund, que manda el esférico al fondo de las redes del Borussia Dortmund, para acercarlos en el marcador a 2-1.

La tendencia ofensiva en Rayados como en el Borussia Dortmund fue determinante, en la búsqueda de encontrar ese gol que le trajera la confianza a su Club; ambas escuadras no bajaron nunca los brazos y no querían despedirse de la justa mundialista. Con llegadas por los costados a velocidad, disparos desde linderos del área y un juego de conjunto notable, engalanaron el rectángulo verde.

Mención especial para el futbolista sonorense Jesús Manuel Corona Ruíz apodado como ‘Tecatito’, quien, fue el hombre de peligro para los albiazules, que en esta ocasión volvieron a vestirse de blanco total. A los 65’ de tiempo corrido Corona lanzó un pase en profundidad que define Berterame, pero éste se encontraba en posición de fuera de juego.

Un Borussia Dortmund que ‘no veía lo duro, sino lo tupido’, se replegó como muralla en su aparato defensivo; en la búsqueda de que el Monterrey no alcanzara a consumar el empate. También realizó modificaciones en su parado inicial, replegándose en su parte baja ante tanto embate de los Rayados.

El Dortmund poco a poco se fue apoderando de los espacios del campo de Atlanta, con pases de un solo toque que trenzaban en cada espacio del rectángulo verde, ponían en serios predicamentos a los inquilinos del ‘Gigante de acero’. Esta vez los de la ‘Pandilla’ del Cerro de la Silla olvidaron disparar a la puerta defendida por Gregor Kobel.

Por momentos, se pudo ver a unos Rayados ‘fundidos’ en su accionar; a los 83’ minutos vinieron tres modificaciones con los ingresos de Lucas Ocampos, Fidel Ambríz y Roberto de la Rosa. El timonel ibérico Torrent a través de estos cambios buscó darle frescura a su ataque en la búsqueda de igualar los cartones a dos tantos.

Con un Borussia Dortmund que se apoderó del balón por grandes lapsos, la pantalla del Estadio Mercedes-Benz marcaba los 90’ de acción y el Juez Central argentino Facundo Tello decretó añadir cinco minutos como reposición al tiempo perdido durante la batalla. Justo a los 90+5 se decretó el final del partido.

Existe un refrán que manifiesta la realidad que vive en este momento la escuadra del Monterrey en el Mundial de Clubes (MDC), “El que persevera, alcanza”. Luego de conquistar la segunda posición en el Grupo E, tras empatar contra el Inter de Milán y River Plate, aunado del triunfo ante el Urawa Red Diamonds; los dirigidos por Domènec Torrent se declaran listos para hacerle frente al Borussia Dortmund.

La batalla entre los de la ‘Pandilla’ y los ‘Die Schwarzgelben’ corresponde a la fase de octavos de final de la competición, mismo que se llevará a cabo en punto de las 19:00 horas en la cancha del Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta en Georgia.

Cada que anota Deossa…

Un dato que resalta es el que genera el colombiano Nelson Deossa con el Monterrey, ya que cada vez que anota gol, su equipo se lleva el triunfo. Son cinco los goles que el nativo de la ciudad de Marmato lleva en la Liga Mx, tres de ellos los hizo en fase inicial y dos más en Liguilla.

Teniendo como escenario el ‘Gigante de acero’, en la jornada 14 perforó la red de Chivas y su equipo llevó la victoria por marcador de 3-1. En la fecha 16 sus rivales fueron las ‘Águilas’ del América, a quienes vencieron 1-0. En la siguiente jornada fue verdugo del León en el Nou Camp, escuadra que cargó con la derrota por 2-0.

En la fase de Liguilla se enfrentaron como locales a Pumas en la etapa de repechaje y en cuartos de final lo hizo ante Toluca, a los ‘unamitas’ los vencieron 2-0 y a los ‘diablos’ 3-2. Ya en el Mundial de Clubes le anotó en tierras estadounidenses al Urawa Red Diamonds, equipo al que derrotaron 4-0 y así consumar su pase a octavos de final.

Sus duelos ante europeos en el MDC

En duelos oficiales, Rayados ya se ha enfrentado en un Mundial de Clubes contra equipos europeos, su rival en 2013 fue el Chelsea, el Liverpool en 2019 y en la actual competición lo hicieron ante el Inter de Milán. En las tres batallas un empate y dos derrotas fueron sus resultados; pero en cada uno de ellos se hizo presente en el marcador con un tanto.

En 2012 en la fase de semifinales cayeron 3-1 ante el cuadro inglés del Chelsea, por los del Monterrey anotó Aldo de Nigris y por los ‘The Blues’ lo hicieron los españoles Juan Mata, Fernando Torres y un autogol de Dárvin Chávez. El entonces equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich conquistó el tercer lugar, ya que venció 2-0 al cuadro egipcio Al-Ahly.

En 2019 nuevamente un equipo inglés disputó en la misma instancia su duelo ante la ‘Pandilla’, el resultado fue de 2-1 en contra y los goles corrieron a cargo de Naby Keïta y Roberto Firmino por los ‘The Reds’, por los auriazules lo hizo Rogelio Funes Mori. Tras empatar 2-2 con el Al Hilal de Arabia Saudita en tiempo reglamentario, vencieron 4-3 a los árabes en tanda de penales y conquistar nuevamente el tercer lugar.

En su más reciente participación y teniendo como escenario el Rose Bowl Stadium, el 17de junio de 2025 empatan 1-1 ante el Inter de Milán en partido correspondiente a la jornada 1. Por Rayados anotó su capitán Sergio Ramos y por los ‘Nerazzurri’ lo hizo Lautaro Martínez.