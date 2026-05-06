¡En la cuerda floja! Vicente Sánchez podría salir del Emelec

El mal rendimiento tiene furiosos a los aficionados, que ya exigen su salida, debido a que el club está en la lucha por no descender

La historia de éxito de Vicente Sánchez comenzó a tomar un giro totalmente distinto desde su llegada a Ecuador, pues su puesto como entrenador del Emelec se tambalea debido a los malos resultados, que hoy tienen al club en la lucha por no descender.

Esto contrasta un mundo con la expectativa que se generó a su llegada a uno de los equipos más importantes de Ecuador, pues su última experiencia como entrenador fue muy positiva con Cruz Azul.

Como "maquinista", el uruguayo fue campeón de Concacaf y se quedó a un par de minutos de llegar a la Final del Clausura 2025. Además de los títulos, el equipo había logrado una idea de juego positiva, con la que estuvo hasta 19 partidos invicto.

De luz a sombra

Pese a todo lo logrado con los cementeros, la directiva decidió no renovarlo y Vicente partió a Ecuador, donde su paso ha sido totalmente distinto. Desde su llegada al "Bombillo", el equipo jugó 12 partidos, con saldo de seis derrotas, dos empates y solo cuatro victorias.

Esto tiene a los "Eléctricos" en el puesto 12 de la tabla, dentro de los equipos que juegan la ronda por la permanencia, algo inaceptable para uno de los más grandes del país sudamericano.

Y eso no es todo, el rendimiento tampoco ha sido positivo, pues Emelec es el tercer equipo más goleado, con 15 goles en contra, solo por detrás de Cuenca y Libertad, con 16 cada uno; igualmente, es la tercera peor ofensiva, con solo 9 goles anotados.

Todos lo quieren fuera

El mal rendimiento tiene furiosos a los aficionados, que ya exigen su salida, pero no solo ellos, pues el expresidente del club, Christian Noboa, dijo que ya no quiere al uruguayo en el club y que fue un error suyo el llevarlo a Emelec, debido a que no tuvo impacto inmediato como con Cruz Azul.

"En noviembre conversé con Vicente Sánchez, pero empezamos en febrero. Y ya dije, necesitamos a alguien que ya esté adaptado al futbol ecuatoriano. Lo queríamos, sí; pero ya no", dijo en entrevista para su país.

No sería la primera

Pese a su grandeza, el Emelec ya sufrió el infierno del descenso, pues en 1980 se fue a la Serie B, en la que podría ser su peor mancha histórica, aunque apenas un año después volvió a la Serie A.