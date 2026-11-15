¡En busca del boleto! Rayados vence a Queretaro y busca liguilla

El triunfo permitió a Monterrey pasar del décimo al séptimo puesto y cortar una racha de tres partidos de Liga sin ganar

Rayados recuperó terreno en la pelea por la Liguilla al vencer 1-0 a Querétaro este sábado 14 de noviembre en el Estadio Corregidora. El uruguayo Diego Rossi marcó el único gol del partido pendiente de la jornada 7 del Apertura 2026 y llevó al Monterrey al séptimo lugar de la tabla general con 24 puntos.

El uruguayo llegó a ocho anotaciones con la camiseta albiazul y resolvió un encuentro que los locales terminaron con nueve jugadores.

El equipo de Matías Almeyda llegará a la última jornada con la clasificación en sus manos: una victoria ante Pumas le dará el boleto a cuartos de final.

Orellano entra y Rossi define el triunfo

Monterrey buscó la ventaja desde los primeros minutos con un disparo de media vuelta de Roberto de la Rosa, pero Querétaro también generó peligro. Esteban Andrada respondió ante un remate de Iker Benito y ayudó a sostener el cero durante la primera mitad.

Tras el empate sin goles al descanso, Almeyda mandó a la cancha a Luca Orellano y Aldo Patricio de Nigris en lugar de Ricardo Chávez y César Garza.

El ajuste rindió frutos al minuto 48: Orellano desbordó por la derecha y envió un centro que Rossi remató con el pie derecho en el segundo poste.

Poco después, Guillermo Allison fue expulsado por lanzar un cabezazo a Roberto De la Rosa durante un reclamo. Querétaro tuvo que modificar su alineación para dar entrada al portero José 'Pepe' Hernández.

Rayados tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, incluido un disparo de Lucas Ocampos al travesaño y un mano a mano que De Nigris no pudo convertir.

Al minuto 80, Eduardo Pérez recibió tarjeta roja por una entrada sobre Jorge “Corcho” Rodríguez, dejando a los Gallos con nueve futbolistas.

Rayados se jugará la clasificación ante Pumas

El triunfo permitió a Monterrey pasar del décimo al séptimo puesto y cortar una racha de tres partidos de Liga sin ganar. Querétaro permaneció con 20 unidades, mientras los albiazules se colocaron dentro de los ocho lugares que avanzan a la Liguilla.

El último compromiso de la fase regular será el sábado 21 de noviembre, a las 19:00 horas, ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Si gana, Rayados llegará a 27 puntos y asegurará su clasificación.

Para ese encuentro, Monterrey perderá a Ricardo Chávez por acumulación de cinco tarjetas amarillas, luego de la amonestación que recibió en La Corregidora.