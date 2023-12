En América hay confianza de levantar el título

Con todo el escenario listo para la final del torneo Apertura 2023, ambas escuadras hablaron ante los medios en la noche previa al partido de ida.

La confianza en el lado azulcrema está a tope, luego de que Álvaro Fidalgo declarara que “No hay otra cosa en nuestra cabeza que no sea conseguir el título, por mucho que estemos en la final, solo nos vale ganar. Así que, la única manera, como siempre decimos, es el título o nada sirve y eso lo tenemos muy claro”.

Ángel Malagón, arquero de las “Águilas”, refirió que enfrentar al ataque de Tigres “Es lindo, los conozco, a Sebastián (Córdova) y a Diego (Lainez), los conoces de selección entonces sabes lo que traen adentro de. Gignac, pues ni se diga, tú sabes lo que representa para el fútbol en México, igual creo que Nico (Ibañez) vive un gran momento. Entonces yo creo que va a ser algo lindo, donde esperamos que el espectáculo resalte”.

Henry Martín, delantero y capitán del equipo, se pronunció sobre qué tanto les preocupa la experiencia que tiene el equipo rival jugando finales, y aseguró que “la final se juega con el corazón, puedes tener mucha experiencia, puedes tener mucha novatez, pero si tú corazón y tus ganas de conseguir el trofeo, están por encima de eso, no hay quien te pare”.

Por su parte, Miguel Layún, quien vivirá sus últimos partidos como futbolista profesional, aseguró que sabe de la importancia de la afición de los Tigres y de su localía.

“Me encanta, lo disfruto. Siempre lo he dicho, me encantan los estadios vivos. Yo creo que no hay nada más feo que jugar en un estadio mudo. Al final de cuentas, la gente tiene que hacerse sentir para su equipo y habemos jugadores que nos gusta esa parte hostil. Es lo mínimo que espero recibir mañana en el Volcán”.

La final de ida está pactada para jugarse este jueves en el Estadio Universitario, en punto de las 21:00 horas.

