Empuje anímico rescató al América a pesar de jugar mal: Jardine

El brasileño André Jardine, entrenador del América del fútbol mexicano, aseveró este martes que a pesar del mal funcionamiento de su equipo, el empuje anímico fue la clave para rescatar en tiempo agregado la victoria por 2-1 sobre el Puebla en la decimocuarta jornada del Apertura.

"La verdad es que no encontramos el funcionamiento adecuado, no desplegamos un fútbol alegre, pero nos agarramos a lo anímico, a la fuerza y sacamos una victoria que nos da un empujón importante de cara al cierre del torneo regular", dijo el técnico al final del juego.

A pesar de que el América dominó, el Puebla, último lugar del torneo, se fue al frente con tanto del uruguayo Emiliano Gómez en el segundo tiempo. Las Águilas reaccionaron y dieron la vuelta con goles del también uruguayo Brian Rodríguez, de penalti, y de Ramón Juárez.

Sobre el final del partido el Puebla sufrió la expulsión de Raúl Castillo y del argentino Hernán Cristante, su entrenador.

Jardine señaló la importancia del triunfo luego de que el sábado pasado su equipo perdió el derbi de la Ciudad de México ante el Cruz Azul, algo que los dejó golpeados.

"Rescato la energía y estado emocional que mostramos porque cuando no jugamos bien, como nos pasó ante Cruz Azul, las derrotas se hacen más dolorosas, por eso era muy importante para todos sacar este juego adelante", subrayó.

El estratega también se refirió a la gran cantidad de lesiones que ha tenido el equipo a lo largo del torneo.

"Hay algo que no controlamos, que es la actividad en cada fecha FIFA de nuestros jugadores. Por otro lado, somos un equipo que presiona, que juega con máxima intensidad y eso nos cuesta en ocasiones que tengamos un número grande de lesionados; muchas tienen que ver con la fatalidad o la fortuna, pero trabajamos para solucionarlo", explicó.

Para este partido las Águilas no contaron con su capitán Henry Martín, Erick Sánchez, Isaías Violante, el colombiano Raúl Zuñiga, Dagoberto Espinoza, el chileno Víctor Dávila y el estadounidense Alejandro Zendejas, todos lesionados.

Con la victoria el América sumó 30 puntos que lo colocan en el segundo lugar del certamen a uno del líder Toluca.

En la decimoquinta jornada del Apertura las Águilas visitarán al Mazatlán FC el próximo viernes.