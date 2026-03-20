Emprende Irak viaje a Monterrey para buscar pase al Mundial

El trayecto superó las 25 horas de traslado, en medio de restricciones aéreas y gestiones logísticas que incluyeron el apoyo de organismos internacionales

La selección de Irak emprendió su traslado hacia México para disputar el repechaje intercontinental rumbo al Mundial de 2026, en lo que el propio equipo ha definido como el inicio de un “viaje de desafío” en busca de su clasificación.

Viaje marcado por dificultades logísticas

El conjunto asiático enfrentó diversas complicaciones para concretar su traslado, derivadas del contexto en Medio Oriente, lo que obligó a diseñar una ruta alterna para poder llegar a territorio mexicano.

Como parte del itinerario, los jugadores realizaron un recorrido terrestre de aproximadamente nueve horas hacia Amán, Jordania, desde donde abordaron un vuelo internacional con duración cercana a 16 horas rumbo a Monterrey.

En total, el trayecto superó las 25 horas de traslado, en medio de restricciones aéreas y gestiones logísticas que incluyeron el apoyo de organismos internacionales para garantizar la participación del equipo.

Viaje clave rumbo al repechaje mundialista

La delegación iraquí partió con destino a México para disputar esta fase decisiva, considerada una oportunidad crucial para obtener uno de los últimos boletos disponibles a la Copa del Mundo.

El equipo buscará aprovechar su estancia en territorio mexicano para prepararse física y tácticamente de cara al compromiso, con el objetivo de competir en condiciones óptimas.

Arribo a Monterrey y plan de preparación

Se prevé que la selección arribe a Monterrey en fechas previas al encuentro, donde iniciará su proceso de adaptación. El equipo contempla un periodo de descanso antes de comenzar entrenamientos formales.

Las prácticas están programadas para iniciar el 23 de marzo, enfocadas principalmente en la adaptación física y a las condiciones de la ciudad.

La selección del Medio Oriente se preparará y entrenará en el colegio irlandés ubicado en el municipio de San Pedro Garza García.

Monterrey, sede del duelo decisivo

El partido del repechaje se disputará el 31 de marzo en Monterrey, donde Irak enfrentará al ganador del duelo entre Bolivia y Surinam por uno de los últimos boletos al Mundial.

Este encuentro forma parte del torneo intercontinental organizado por la FIFA, que servirá también como ensayo previo a la Copa del Mundo de 2026.

Objetivo: regresar a un Mundial tras 40 años

La selección iraquí buscará clasificar a una Copa del Mundo por primera vez desde México 1986, lo que añade un componente simbólico a su participación en este proceso.

Con este panorama, el equipo asiático inicia su camino en territorio mexicano con la intención de superar las adversidades y concretar su regreso al máximo torneo del futbol internacional.

Convocatoria de Irak para el repechaje

Porteros: Fahad Talib, Ahmed Basil, Kumel Saadi.

Defensas: Hussein Ali, Frans Putros, Zaid Tahseen, Akam Hashen, Manaf Younis, Rebin Sulaka, Zaid Ismail, Merchas Doski.

Mediocampistas: Peter Gwargis, Aimar Sher, Hasan Abdulkareem, Ahmed Maknzi, Marko Farji, Ibrahim Bayesh, Youssef Amyn, Zidane Iqbal, Kevin Yakob, Amir Al Ammari.

Delanteros: Mohanad Ali, Ali Yousef, Aymen Hussein, Ali Al Hamadi, Ali Jassim.