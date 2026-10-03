Empate sin goles entre Correcaminos y Cruz Azul termina en bronca

Cuando el árbitro pitó el final del encuentro, el entrenador de Cruz Azul festejó de manera eufórica dentro del campo, lo que desató la trifulca

El equipo de Correcaminos disputó la jornada 11 del Apertura 2026 ante Cruz Azul Hidalgo, donde el partido terminó 0-0.

El encuentro se caracterizó por las atajadas clave de Bruno Salgado por parte de Cruz Azul Hidalgo, las dos expulsiones por parte de Raymundo Rubio y Jeyson Duran sobre el final del partido.

Cuando el árbitro pitó el final del encuentro, el entrenador de Cruz Azul festejó de manera eufórica dentro del campo, haciendo que los jugadores de Correcaminos y Cruz Azul Hidalgo entraran en una trifulca y posteriormente en empujones.

Con este marcador, el Correcaminos termina con 16 puntos en el lugar 6.° y Cruz Azul con 8 puntos en la posición 15.°.