Empate con sabor a derrota para Correcaminos ante Cancún

Duvan Mina adelantó al cuadro local al 78', pero José Rodríguez logró la igualada definitiva para la visita al minuto 90.

El equipo de Correcaminos empata en casa ante el equipo de Cancún con marcador de 2-2 en la jornada 8 del Apertura 2026.

El equipo visitante empezó ganando al minuto 12' con gol de Christopher Trejo y, posteriormente, al minuto 23', Bryan Mendoza empataría el marcador para la causa naranja.

Al segundo tiempo, Duvan Mina, quien ingresó de cambio al minuto 78' para poner el 2-1 en el marcador y mantener momentáneamente la victoria de su equipo, no fue hasta el minuto 90' que el delantero José Rodríguez empataría el encuentro 2-2.

Con este marcador, el equipo de Correcaminos suma 12 puntos, mientras que Cancún aumenta a 10 unidades.