Empatan Sabadell y Real Sociedad B sin goles en la jornada 13

Ambos planteles igualaron cero a cero en un encuentro táctico marcado por el volumen defensivo y la repartición de puntos en la clasificación.

En un encuentro cerrado, el CD Sabadell y la Real Sociedad B igualaron 0-0 en partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion. El compromiso se caracterizó por un intenso choque táctico en el que ninguno de los dos conjuntos logró descifrar el cerrojo defensivo rival para romper la paridad inicial.

Durante los 90 minutos, el cuadro local generó mayor volumen ofensivo al registrar 13 remates y 3 tiros directos a portería, controlando además el 49% de la posesión de la pelota. Por su parte, la filial donostiarra sostuvo un 51% de la tenencia del balón y buscó hacer daño a través del contragolpe, cerrando el duelo con un disparo al arco y 3 tarjetas amarillas acumuladas.

Panorama en la tabla general y recta del campeonato

Con la división de unidades, el C. E. Sabadell se coloca momentáneamente en la posición 13 de la tabla general con 18 puntos, producto de 4 victorias, 6 empates y 3 derrotas. Por otro lado, la Real Sociedad B permanece en el puesto 17 de la clasificación al alcanzar las 12 unidades.

A falta de 29 jornadas para concluir el calendario regular de 42 fechas en el certamen de Segunda División, ambos equipos buscarán sumar de a tres en sus siguientes compromisos para escalar posiciones en la tabla y cumplir sus respectivos objetivos de la temporada.