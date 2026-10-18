Empatan Rays la serie ante Guardians al ganar 7-3

Con rallies en la séptima y novena entrada, la novena de Florida igualó 2-2 la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Tampa Bay Rays consiguieron un importante triunfo como visitantes al derrotar 7-3 a los Cleveland Guardians en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de Liga, resultado con el que la eliminatoria se coloca en igualdad de condiciones a dos victorias por bando (2-2).

A pesar de que los Guardians pegaron primero en la primera entrada, la ofensiva de Tampa Bay reaccionó de forma gradual antes de desatar un ataque definitivo en los episodios finales. Con rallies de tres carreras en la séptima entrada y dos más en el noveno capítulo, los Rays aseguraron la victoria fuera de casa.

Aporte ofensivo y solidez en la loma

La ofensiva de los Rays estuvo respaldada por actuaciones destacadas en el orden al bat. Jonathan Aranda lució con tres imparables, dos carreras anotadas y dos impulsadas, mientras que Yandy Díaz aportó dos hits, dos anotadas y dos producidas. Richie Palacios también contribuyó de manera clave al conectar tres imparables y anotar dos veces.

Desde el montículo, Nicholas Martínez acreditó una sólida actuación en el relevo al trabajar 5.1 entradas, permitiendo únicamente dos imparables y una carrera para contener a la ofensiva de Cleveland.

Por parte de los Guardians, Travis Bazzana destacó al irse de 3-2 con una anotada y una producida, mientras que Chase DeLauter y Brayan Rocchio impulsaron una carrera cada uno en el descalabro.