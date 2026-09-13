Empatan Rayados y Tigres 0-0 en la edición 143 del Clásico

Con la igualada registrada en la octava jornada, ambos clubes de Nuevo León se mantuvieron fuera de los puestos de liguilla.

En un partido carente de emociones, Rayados y Tigres empataron 0-0 en la edición 143 del Clásico Regio en el Gigante de Acero, en juego de la Jornada 8 de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Con la igualada, ambos clubes siguen fuera de zona de liguilla en la tabla general, ya que Monterrey tiene 10 puntos y los felinos, siete. Este es el empate 44 en la historia del derbi. La Pandilla intentó por todas partes llegar al área auriazul, pero los de la UANL se defendieron muy bien. Alrededor de 51,017 aficionados que se hicieron presentes en el 'Gigante de acero'.

Un ríspido primer tiempo

Tras hacer sonar su silbato, el juez central sinaloense Ismael Rosario López Peñuelas dio inicio a un nuevo capítulo de los derbis regios, en el que los de ‘Pandilla’ salieron con la firme intención de aniquilar a los de la 'U' desde la patada inicial al cotejo.

La pradera izquierda de su ataque era el lugar ideal por el cual el Monterrey buscaba hacerle daño de forma constante a los de la 'U', quienes se plantaban en el recinto guadalupense con línea de cuatro en su defensiva. A los 7 minutos, Joaquim Pereira comete una fuerte falta sobre Hugo Cuypers y el juez central le muestra la tarjeta amarilla por juego peligroso.

En distintos momentos, el juego se volvió muy ríspido; ambos equipos no cedían ni un ápice de la cancha ubicada por la Avenida Pablo Livas y la lucha por el balón se peleaba fuertemente por todos los sectores que la comprendían.

La primera de peligro que tuvo la localía se presentó a los 33' de acción, cuando Jesús Corona filtra el esférico a Lucas Ocampos, quien dispara de derecha y el arquero argentino Nahuel Guzmán se recuesta a su lado derecho y envía la 'redonda' a tiro de esquina.

El nazareno López Peñuelas decretó cinco minutos de alargue en la batalla, que al consumirse se decretó la finalización de la primera parte.

Un segundo tiempo, igualito

Para la segunda mitad de la batalla, el 'Pelado' Almeyda efectuó una modificación en el campo, al sacar a su zaguero Carlos Salcedo y enviar al terreno de juego al también defensa Stefan Medina.

La temática del juego parecía ser una copia al carbón de la que presenciamos anteriormente, un juego de pases imprecisos, de llegadas por los costados y centros al área.

Justo al minuto 58', el delantero Diego Rossi es amonestado por cometerle una falta en el medio campo a Diego Lainez y un minuto después, por la misma causal, le presentan el cartón amarillo a Stefan Medina.

Lucas Ocampos conecta de testa un centro enviado por Jesús Corona, pero el arquero 'Patón' Guzmán se recostó a su lado derecho para 'aplacar las aguas'; todo esto sucedió a los 64' de tiempo corrido.

Ya cuando se jugaban los últimos 15 minutos del 'Clásico más Pasional', ambos timoneles realizaron una serie de modificaciones en su esquema inicial, mandando hombres de refresco que le dieran frescura a sus líneas.

Los ánimos se caldearon y el juego ríspido se manifestaba constantemente con el paso de los minutos, pero el nazareno López Pañuelas supo contener; ya llegados los 90' de tiempo corrido, consideró añadir seis minutos de reposición en el encuentro. A los 90+ se armó el 'traka-traka' en el área de los de la UANL, pero la zaga de los de amarillo total supo sacar adelante la embestida del Monterrey.

Al consumirse el agregado, se escuchó el silbatazo final del juez central. Pero, en el centro del campo, cuando ambos equipos completos ingresaron a la cancha, se suscita un enfrentamiento entre los contendientes, donde salen expulsados Diego Lainez y Gerardo Arteaga.