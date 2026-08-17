Empatan Pumas y Querétaro sin goles en la jornada 4

Los universitarios dominaron el juego pero carecieron de contundencia; una gran atajada del arquero costarricense evitó la derrota.

Los Pumas de la UNAM, donde juega el costarricense Keylor Navas, empataron sin goles ante el Querétaro en partido de la cuarta jornada del Apertura 2026.

Los Pumas dominaron el primer tiempo

Crearon peligro liderados por Uriel Antuna y el paraguayo Robert Morales.

El panameño Adalberto Carrasquilla desbordó con su habilidad por las bandas, pero no estuvo fino en su último toque para encontrar en el área a Morales o Antuna.

Querétaro mantuvo el orden atrás, pero ni el español Carlo García, ni el uruguayo Santiago Homenchenko, ni el paraguayo Enzo Gimenez generaron opciones ofensivas.

En la segunda mitad los papeles no cambiaron

Querétaro siguió bien parado en defensiva. Pumas intentó por las bandas y con disparos de media distancia, pero sin las variantes necesarias para abrir el marcador.

El visitante falló en su opción más clara en el 86, cuando Ali Ávila quedó en mano a mano contra Keylor Navas, quien evitó con gran atajada la caída de su marco.

Tabla de posiciones

Ambos equipos cuentan con 7 puntos en la tabla de posiciones, con dos juegos ganados, un juego perdido y con este empate 0-0 en la cuarta jornada del torneo.

Los Pumas se encuentran en el sexto lugar de la tabla y el Querétaro se encuentra en el séptimo, quedando abajo del club de fútbol de la Universidad Nacional Autónoma de México.