Empatan Puebla y Atlante en juego de la jornada nueve

Con la igualada registrada en la novena fecha, el club poblano llegó a la quinta posición de la tabla general del torneo.

En actividad correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga MX, el Club Puebla y el Atlante dividieron unidades al empatar 1-1 en un disputado encuentro disputado en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

El conjunto visitante tomó la ventaja en el tramo final del primer tiempo por conducto de Walter Portales, quien mandó el balón al fondo de las redes al minuto 41' para poner al frente a la escuadra azulgrana. Sin embargo, la respuesta del cuadro camotero llegó en la parte complementaria gracias a una anotación de Mathías Tomás al minuto 53', sellando la igualada definitiva.

A pesar de que el Puebla dominó la posesión del balón con un 54% y registró 388 pases con un 87% de precisión, el Atlante generó mayor peligro ofensivo con un total de 14 remates, 5 con dirección a portería y 11 tiros de esquina cobrados.

Estadísticas finales del encuentro

Marcador: Puebla 1-1 Atlante

Goles: Walter Portales (ATL - 41'), Mathías Tomás (PUE - 53')

Posesión de balón: Puebla 54% - 46% Atlante

Remates a gol: Puebla 4 - 5 Atlante

Tiros de esquina: Puebla 6 - 11 Atlante

Con este resultado, Puebla se ubica temporalmente en la quinta posición de la tabla general, mientras que el Atlante se coloca en la decimoquinta casilla al cumplirse la mitad de la fase regular del torneo.