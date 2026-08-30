Empatan Pachuca y Chivas 1-1 en la sexta fecha de Liga MX

El delantero venezolano convirtió desde el cobro de penalti para emparejar el marcador tras el gol tempranero de Roberto Alvarado.

El venezolano Salomón Rondón anotó de penalti este sábado el tanto con el que el Pachuca rescató el empate 1-1 ante el Guadalajara en la sexta jornada del Apertura 2026.

Con el resultado, los Tuzos llegaron a cinco puntos en la decimocuarta posición, mientras que Chivas es cuarto con 11 unidades.

El Guadalajara dominó los primeros minutos del juego.

Se colocó rápido al frente en el marcador gracias a una jugada por izquierda en la que Hugo Camberos llegó a fondo y centró para el remate de Roberto Alvarado al minuto tres.

En el segundo lapso, el Pachuca tuvo una opción para igualar al 68 en un remate de cabeza de Rondón, que José Rangel apenas envió a tiro de esquina.

La insistencia local tuvo su premio gracias a un penalti sobre el argentino Javier Vallejo que ejecutó Rondón a la izquierda de Rangel para el 1-1 al 79.

También este sábado el Querétaro derrotó 1-3 al Atlas, que dirige el argentino Hernán Crespo.

El visitante se impuso con doblete del uruguayo Santiago Homenchenko y un gol del español Carlo García.