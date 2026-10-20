Empatan Getafe y Rayo Vallecano 1-1 en la jornada de LaLiga

Pese a jugar con un hombre menos durante una hora, los locales igualaron el marcador y llegaron a nueve puntos en el torneo.

En un compromiso caracterizado por la intensidad y el roce físico, el Getafe logró igualar 1-1 frente al Rayo Vallecano en la jornada del balompié español.

El conjunto visitante tomó la ventaja de forma temprana gracias a una anotación de Álvaro García Rivera al minuto 11', pero los de casa lograron responder en el complemento mediante un tanto de Martín Satriano al 56', aun cuando jugaban en inferioridad numérica tras la expulsión de Djené Dakonam al minuto 28'.

Pese a contar con un hombre de más durante más de una hora de partido, la escuadra franjirroja no logró traducir su dominio territorial y de posesión en una victoria fuera de casa.

Superioridad estadística franjirroja y panorama en la clasificación

Las estadísticas reflejaron un claro dominio con el balón por parte del Rayo Vallecano, impulsado por el hombre extra sobre el terreno de juego, ya que el Rayo controló el 69% de la posesión frente al 31% del conjunto azulón, completando 585 pases con un 91% de precisión, mientras que los visitantes registraron 20 remates (5 al arco), mientras que el Getafe generó 11 intentos (3 a puerta). En tiros de esquina, ambos clubes finalizaron empatados con 8 por bando.

El partido estuvo marcado por el juego fuerte, registrándose 12 faltas y 6 tarjetas amarillas para el Getafe, sumadas a la tarjeta roja de Djené. Por su parte, la visita cometió 9 faltas y recibió 3 cartones amarillos.

Con esta repartición de puntos, ambos conjuntos se mantienen en la zona media-baja de la tabla general con 9 unidades cada uno. El Rayo Vallecano se ubica en el puesto 13 (con un partido pendiente), mientras que el Getafe permanece en el escalón 14 tras disputar nueve cotejos.