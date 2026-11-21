FC Juárez y Atlas empataron 3-3 con goles de Estupiñán, Martínez Dupuy y Rodríguez frente a Ríos, Purata y Montiel; Atlas tuvo 60% de balón.

FC Juárez y Atlas firmaron este viernes un trepidante empate 3-3 en la Jornada 17 del Apertura de la Liga MX, en un duelo resuelto en el tiempo agregado con goles en ambos arcos que dejó a los rojinegros en el 4° puesto y a los fronterizos en el 18° lugar.

El partido arrancó con anotación de Víctor Hugo Ríos De Alba al 19’ para Atlas, pero Juárez respondió rápido con Óscar Estupiñán al 23’ y le dio vuelta en el complemento por conducto de Luca Martínez Dupuy al 76’. En el tramo final, Juan José Purata igualó al 84’, Elías Montiel adelantó a los visitantes al 90+4’ y José Luis Rodríguez Francis rescató la paridad definitiva de penal al 90+9’.

Dominio de Atlas en balón y estadísticas del encuentro

Aunque Juárez logró rescatar el punto en el último suspiro, Atlas controló la posesión y generó mayor peligro en el arco rival durante los 90 minutos más compensación.

Atlas registró 60% frente al 40% de Juárez, así como también Atlas sumó 13 remates (9 al arco) y Juárez contabilizó 11 remates (5 al arco). El conjunto rojinegro completó 416 pases con 86% de precisión, mientras que los locales efectuaron 228 pases con 74% de efectividad.

Juárez cometió 12 faltas y recibió 2 tarjetas amarillas; Atlas acumuló 11 faltas y 1 amarilla, sin tarjetas rojas en ninguno de los dos lados, y ambos equipos empataron con 9 tiros de esquina.