Empatan Amazonas en encuentro contra Atlético San Luis

Con un gol de tiro libre y una gran actuación defensiva, las auriazules rescataron un punto en la cancha del Estadio Universitario.

Tigres Femenil igualó 1-1 frente al Atlético de San Luis Femenil en la cancha del Estadio Universitario dentro de las acciones de la Jornada 9, en un encuentro lleno de emociones, expulsiones, intervenciones clave y festejos de aniversarios individuales para el conjunto local.

La escuadra visitante logró ponerse en ventaja a los 23 minutos de juego. Pese a los intentos de la ofensiva felina por igualar el marcador antes del descanso, las locales se marcharon al vestidor con la desventaja y con una amonestación para Anika Rodríguez en el tiempo añadido de la primera mitad.

Para la parte complementaria, las auriazules reaccionaron de inmediato gracias a Alexia Delgado, quien al minuto 48 ejecutó de manera impecable un tiro libre directo para colocar el 1-1 en la pizarra. Sin embargo, el trámite del partido se tornó tenso en la recta final cuando Talia Coury recibió la tarjeta roja al minuto 85, dejando a Tigres con diez futbolistas sobre el terreno de juego.

Aun con la desventaja numérica en los ocho minutos de compensación añadidos por el arbitraje, Thembi Kgatlana estuvo a punto de sellar la remontada al 90+6' tras concretar una escapada por la banda cuyo remate fue desviado por la guardameta rival, determinando el reparto de unidades con el silbatazo final.

El compromiso en el "Volcán" también sirvió como escenario para diversos hitos dentro del plantel felino. Stephany Mayor celebró la cifra de 250 partidos oficiales luciendo la camiseta de La U, mientras que Thembi Kgatlana llegó a los 100 cotejos disputados. Asimismo, Susan Ama Duah tuvo su debut como titular portando el dorsal 18, en tanto que Deyna Castellanos realizó su presentación oficial ante la afición en casa al ingresar de cambio al minuto 72 vistiendo el número 10.

Durante el desarrollo del segundo tiempo, el cuerpo técnico movió sus piezas con las modificaciones de Jheniffer Cordinali, Talia Coury, Mia Villalpando e Ilana Izquierdo, destacando además la intervención de la portera Itzel González, quien con una providencial atajada al minuto 80 evitó la caída de su arco y aseguró el punto en casa para las Amazonas.