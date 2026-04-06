Empata Rayadas contra Bravas de Juárez y mantienen liderato

El trámite del partido mostró dos caras: un primer tiempo con dominio de Juárez y una segunda mitad donde Rayadas logró equilibrar y adelantarse

Rayadas de Monterrey dejó escapar la victoria en la frontera tras empatar 1-1 ante FC Juárez en duelo correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, disputado en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Juárez impone condiciones en la primera mitad

El encuentro inició con un ritmo intenso, con el conjunto local mostrando mayor iniciativa ofensiva y control del balón durante los primeros 45 minutos.

Juárez logró incomodar a las albiazules con presión alta y constantes aproximaciones, aunque sin claridad en la definición. La jugada más peligrosa llegó en un tiro libre de Liliana Mercado que pasó apenas desviado.

Por parte de Monterrey, Lucía García generó peligro al minuto 38 con un potente disparo pero la arquera Emily Alvarado respondió enviando el balón a tiro de esquina.

En el arco visitante, Paola Manrique fue clave con al menos tres intervenciones para mantener el cero ante el dominio territorial de las Bravas.

Rayadas golpea primero tras el descanso

Para la segunda mitad, Monterrey ajustó su funcionamiento y encontró mayor profundidad al frente.

Al minuto 57, Christina Burkenroad abrió el marcador tras una jugada filtrada al área, donde definió con un disparo cruzado para el 0-1.

El tanto no solo significó la ventaja para Rayadas, sino que también marcó un nuevo hito para la delantera, quien alcanzó 117 goles con el club, acercándose a la marca histórica de Desirée Monsiváis que tiene 122 goles.

Reacción de Juárez y empate definitivo

Lejos de bajar los brazos, el equipo fronterizo reaccionó y encontró recompensa al minuto 70.

La jugadora guatemalteca Aisha Solórzano firmó el empate 1-1 tras una jugada individual en la que se abrió espacio entre la defensa y definió dentro del área para vencer a Manrique.

El gol reflejó la insistencia de Juárez, que supo capitalizar sus momentos en el partido ante un rival que no logró cerrar el encuentro.

Dominio alternado y falta de contundencia

El trámite del partido mostró dos caras: un primer tiempo con dominio de Juárez y una segunda mitad donde Rayadas logró equilibrar y adelantarse.

Sin embargo, la falta de contundencia evitó que Monterrey ampliara su ventaja, mientras que el orden defensivo de las locales permitió sostener el empate.

Impacto en la tabla y lo que viene

Con este resultado, Rayadas llegó a 40 puntos y se mantiene como líder invicto del Clausura 2026, aunque dejó escapar unidades importantes en la recta final del torneo.

Por su parte, FC Juárez alcanzó 25 puntos y se mantiene en el octavo lugar, posición clave dentro de la zona de clasificación a la Liguilla.

En la siguiente jornada, Monterrey enfrentará el Clásico Regio Femenil ante Tigres en el Estadio BBVA, en un duelo que marcará el cierre de la fase regular.

El empate deja sensaciones encontradas: Rayadas conserva el liderato, pero Juárez demuestra que puede competir ante los equipos protagonistas del torneo.