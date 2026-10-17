Empata Deportivo Cali en Copa Libertadores Femenina

El club colombiano jugó con diez futbolistas desde el minuto 11 y logró igualar a un gol ante Libertad de Paraguay en el descuento.

El Deportivo Cali colombiano femenil rescató este viernes un empate 1-1 ante el paraguayo Libertad femenil en la primera jornada del grupo D de la Copa Libertadores Femenina, disputada en Quito, gracias a un gol de su capitana, Jessica Bermeo, quien marcó con un potente disparo desde media distancia en el minuto 93.

El club colombiano, vigente campeón de la Liga Femenina de su país, comenzó con intensidad y tuvo una buena oportunidad de gol en el minuto 4, pero el partido dio un giro en el minuto 11 tras la expulsión de su guardameta, la peruana Mayrory Sánchez.

En la segunda mitad, el conjunto paraguayo dispuso de su primera buena ocasión en el minuto 56, sin llegar a marcar. No obstante, el primer tanto del partido llegó en el minuto 70, cuando Ramona Martínez aprovechó un pase de María Tamay para marcar con un remate de pierna derecha y poner el marcador a favor de las paraguayas.

Finalmente, Bermeo marcó el gol del empate definitivo en los minutos de descuento y sumó un punto para el equipo colombiano.

El próximo partido del grupo D se jugará a las 19:00 de este viernes entre el Nacional uruguayo y Universidad de Chile.