Emma Hunt rompe la barrera de los seis segundos

La estadounidense Emma Hunt estableció un nuevo récord mundial de escalada de velocidad al registrar un tiempo de 5.99 segundos

La estadounidense Emma Hunt hizo historia este sábado al imponer un nuevo récord mundial de escalada de velocidad con un tiempo de 5.99 segundos, convirtiéndose en la primera mujer en completar el recorrido de 15 metros en menos de seis segundos.

La marca fue conseguida durante la ronda de cuartos de final de la Copa del Mundo de escalada que se disputa en Cracovia, Polonia.

‼️ Rekord Świata Oli Mirosław pobity! Emma Hunt jako pierwsza kobieta w historii zeszła poniżej magicznej granicy 6 sekund! Nowy rekord to 5,99s #climbing #worldclimbing #wspinaczka #worldrecord #sport pic.twitter.com/qkRAI12RHa — Kanapowy Sport (@KanapowySport) July 4, 2026

Superó la marca de Aleksandra Miroslaw

Hunt, de 23 años y ubicada en el quinto lugar del ranking de la Federación Internacional de Escalada (World Climbing), mejoró el anterior récord mundial de 6.03 segundos.

La marca pertenecía a la campeona olímpica Aleksandra Miroslaw, quien la había establecido en septiembre de 2025.

La escaladora polaca, actual líder de la clasificación mundial, había sido la autora de los diez récords mundiales más recientes en la disciplina.

Además, Miroslaw se convirtió en París 2024 en la primera campeona olímpica de escalada de velocidad, antes de que Emma Hunt lograra ahora una nueva referencia histórica al romper por primera vez la barrera de los seis segundos.