Emanuel Navarrete vs Eduardo Núñez por unificación de cinturón

La división de las 130 libras vivirá uno de los combates más relevantes del año con la pelea de unificación entre Emanuel “Vaquero” Navarrete y Eduardo “Sugar” Núñez, quienes pondrán en juego los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), respectivamente.

El enfrentamiento se celebrará este sábado 28 de febrero en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, en una función que ha generado alta expectativa al tratarse de un duelo entre campeones mexicanos en la cima de la categoría superpluma.

Navarrete busca consolidar su legado

Emanuel Navarrete llega a esta contienda con un récord profesional de 39 victorias, 2 derrotas y 1 empate, con 32 triunfos por nocaut, cifras que respaldan su reputación como uno de los peleadores más explosivos del boxeo actual.

El “Vaquero” ha sido campeón mundial en tres divisiones supergallo, pluma y superpluma y actualmente ostenta el título superpluma de la OMB. Su estilo de alto volumen de golpes impredecible, combinaciones poco ortodoxas y resistencia física lo han convertido en un rival complicado para cualquier oponente.

En su combate más reciente, Navarrete enfrentó a Charly Suárez en mayo de 2025, pelea que terminó sin resultado oficial tras una revisión. Ahora, el campeón busca reafirmar su dominio en la división con una victoria contundente en una pelea de alto riesgo.

Núñez llega con poder de nocaut

Por su parte, Eduardo “Sugar” Núñez subirá al ring con una marca de 29 victorias y una sola derrota, destacando que 27 de sus triunfos han sido por la vía del nocaut, lo que lo posiciona como uno de los pegadores más peligrosos de la categoría.

El campeón de la FIB viene de defender con éxito su cinturón en septiembre de 2025, consolidándose como monarca legítimo y demostrando que su ascenso en el boxeo internacional no ha sido casualidad. Núñez combina velocidad, agresividad y contundencia, características que anticipan una pelea de alto ritmo ante Navarrete.

Cumplen en la báscula y quedan listos

Previo al combate, ambos campeones superaron sin contratiempos la ceremonia de pesaje. Navarrete registró 129.2 libras, mientras que Núñez marcó 129.8 libras, ambos dentro del límite reglamentario de la categoría superpluma (130 libras).

El cumplimiento del peso confirma que la unificación se realizará sin obstáculos y que ambos pugilistas llegarán en condiciones óptimas al enfrentamiento.

Dos cinturones en juego y el liderazgo de la división

Además del prestigio, la pelea definirá quién se coloca como figura dominante en las 130 libras. El ganador unificará los títulos OMB y FIB, acercándose a la posibilidad de disputar el campeonato indiscutido de la categoría.

El choque entre Navarrete y Núñez representa no solo una batalla entre campeones, sino también un capítulo importante para el boxeo mexicano, que vuelve a tener protagonistas en una pelea de alto impacto internacional.

La expectativa es alta y el escenario está listo para una contienda que podría marcar el rumbo de la división superpluma en 2026.

