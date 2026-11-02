Elvira Espinosa conquista el primer oro de Ecuador en Dakar

La nadadora ecuatoriana ganó los 400 metros libre en los Juegos de la Juventud de Dakar y dedicó el triunfo a su familia y entrenador

La nadadora ecuatoriana Elvira Espinosa hizo historia para el deporte de su país al conquistar la medalla de oro en los 400 metros libre de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, con lo que consiguió el primer metal dorado de la delegación en esta competencia.

Espinosa se impuso en el Dakar Aquatic Centre con un tiempo de 4:22.87, resultado que le permitió subir a lo más alto del podio, por delante de la sudafricana Leah Markgraaff, quien obtuvo la medalla de plata, y de la belga Celya Paques, que se quedó con el bronce.

El triunfo representó varios hitos para Ecuador: además de inaugurar el medallero de su delegación, la deportista consiguió la primera victoria de una mujer ecuatoriana en esta edición de los Juegos y el primer podio de un nadador de ese país en un acontecimiento olímpico.

“Estoy muy contenta”: Espinosa celebra su resultado

Tras la competencia, la joven nadadora expresó su emoción por el resultado y reconoció que no tenía certeza de que pudiera alcanzar la medalla de oro, aunque aseguró que logró mejorar su marca personal.

“La verdad es que estoy muy contenta, no sabía si iba a dar este logro, pero se consiguió. Estoy muy feliz con el resultado. También me comentaron que era la primera medalla de oro de estos Juegos Olímpicos de la Juventud, así que mucho más feliz, pude mejorar mi tiempo y estoy muy contenta”, declaró a los medios del equipo ecuatoriano.

La deportista también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a quienes practican alguna disciplina deportiva. Les recomendó disfrutar el proceso y mantener la confianza en sus capacidades.

“Quiero decir a las personas que hacen deporte que lo vivan, que lo amen, que si lo están haciendo lo tienen que hacer con mucha felicidad, con muchas ganas, con mucha seguridad, y, sobre todo, con mucha confianza en lo que están haciendo”, señaló.

Dedica la medalla a su familia y equipo

Espinosa manifestó su deseo de que la noticia de su victoria llegue a Ecuador y sea conocida por quienes siguen el deporte en su país.

“Espero que las personas allá en Ecuador, que recién están despertando, puedan ver esta noticia”, comentó la nadadora, quien dedicó el resultado a su madre, a su padre, a su entrenador y a todo el equipo que la acompaña y respalda durante su preparación.

La victoria llegó un día después de que Espinosa participara como abanderada de la delegación ecuatoriana durante la ceremonia de inauguración, en la que compartió esa responsabilidad con el jinete Joaquín Beltrán.