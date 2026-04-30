Ellos fueron los jugadores más destacados de Rayados este torneo

Aunque Monterrey se fue eliminado en Fase Regular, algunos jugadores lograron destacar en un contexto complicado por mal rendimiento conjunto y cambios de DT

Rayados rompió filas este miércoles, luego de concretar su eliminación del Clausura 2026, donde no logró clasificar a la Liguilla, pese a la altísima nómina que maneja.

El cuadro regio terminó en un vergonzoso décimo tercer puesto, su peor torneo en varios años; sin embargo, dentro de todo lo malo que le ocurrió al club, hubo algunos jugadores que lograron destacar y ahora te los presentamos.

Cumplieron su chamba

Quizá los dos jugadores más destacados del semestre para el Monterrey fueron Sergio Canales y Luca Orellano, este último llegó en calidad de refuerzo y, al menos de primeras, cumplió con la tarea.

Comenzamos con el cántabro, quien jugó su último semestre en el club y, como acostumbró durante su tiempo en la Sultana del Norte, trató de cargarse el equipo al hombro; aunque conforme avanzó el año fue de más a menos, como el resto del plantel.

El "Mago" jugó 13 partidos, en los que marcó solo tres goles y dio dos asistencias, siendo el máximo goleador junto al ya mencionado Orellano, Durdevic y el "Tecatito", de quien hablaremos más adelante.

Con el contexto en contra, Canales buscó animar a sus compañeros; sin embargo, al no ver una respuesta, se notó una clara caída en su rendimiento y, por ende, del resto de sus compañeros también.

Seguimos con Luca Orellano. El argentino llegó este torneo y de inmediato se hizo notar. Su desequilibrio, velocidad y confianza para tirar a portería ayudaron a rescatar varios marcadores; además, fue el máximo asistidor del equipo, con cuatro pases para gol, los mismos que Óliver Torres.

Menciones especiales

Aunque tal vez no sean reconocidos por la afición como jugadores clave, dos elementos lograron destacar; el primero es el ya mencionado Jesús Manuel Corona. El canterano regio fue el máximo goleador del equipo, aunque con muchos menos minutos que los otros.

Pese a que ya tiene 33 años, se alzó como un buen revulsivo para Torrent y el propio Nico Sánchez, pues su calidad ayudaba a romper partidos que parecían trabados, aunque los resultados no terminaron de redondear sus buenas actuaciones.

Uno más es Óliver Torres. El español es uno de los señalados por la afición, por "no hacer nada", sin embargo, su papel es más el de dar equilibrio al equipo en la mediacancha. Con todo y esto, logró ser determinante, pues dio cuatro asistencias, siendo el mejor en el rubro junto a Luca Orellano, quien juega mucho más adelante.

Y cerramos con Luis Cárdenas. El "Mochis" pasó de ser el eterno suplente a volverse el titular indiscutible en el puesto, gracias a sus buenas actuaciones, que en varias ocasiones lograron salvar a los albiazules.