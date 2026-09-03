¡Eliminados! Sultanes cae ante Toros en el juego 5 de zona norte

La novena fronteriza resolvió la eliminatoria por cuatro triunfos contra uno, conquistó el campeonato de la Zona Norte y obtuvo su pase a la Serie del Rey

Los Sultanes de Monterrey quedaron fuera de la postemporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, tras caer por 10-1 ante los Toros de Tijuana en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Zona Norte.

Con el resultado, la novena fronteriza resolvió la eliminatoria por cuatro triunfos contra uno, conquistó el campeonato de la Zona Norte y obtuvo su pase a la Serie del Rey, mientras que Monterrey cerró su temporada ante 18 mil 892 aficionados en el Walmart Park.

La eliminación tuvo un ingrediente especial: Roberto Kelly, exmánager de Sultanes, fue quien condujo a los Toros hasta la victoria que dejó fuera al conjunto regiomontano.

Roberto Kelly elimina al equipo con el que fue campeón

Kelly asumió el mando de Tijuana para la temporada 2026 después de una extensa etapa al frente de los Fantasmas Grises, organización con la que conquistó cuatro campeonatos de la Zona Norte y el título de la Liga Mexicana de Beisbol en la temporada de Otoño 2018.

Ahora, desde la caseta visitante, el estratega panameño eliminó al equipo con el que construyó una parte importante de su trayectoria en México. Bajo su dirección, Toros terminó la campaña regular como líder de la Zona Norte y mantuvo su dominio durante la postemporada hasta conseguir el boleto a la serie por el campeonato.

Toros sentenció el juego desde la primera entrada

Tijuana tomó el control desde el episodio inicial. Con dos outs y las bases llenas, Hernán Pérez conectó un cuadrangular que produjo cuatro carreras y colocó a Sultanes en desventaja desde el comienzo.

El pelotero de los Toros volvió a castigar al pitcheo regiomontano después de disparar otro grand slam durante el cuarto partido. En esta ocasión terminó con dos imparables, dos anotaciones y cuatro carreras impulsadas.

Monterrey respondió en el cierre de la primera entrada con su única carrera. Gustavo Núñez inició el ataque y posteriormente llegó al plato con una producción de Harold Ramírez, pero la ofensiva local no consiguió volver a anotar.

Toros amplió su ventaja con una carrera en el segundo capítulo, otra en el sexto, dos en el octavo y dos más en el noveno. Gilberto Celestino también encabezó el ataque visitante al conectar tres imparables y producir cuatro anotaciones.

Tijuana liquida la serie en cinco encuentros

La confrontación comenzó con una victoria de 2-0 para los Toros en Tijuana. Sultanes respondió en el segundo juego con una blanqueada de 4-0, pero el conjunto fronterizo ganó los siguientes tres partidos.

Los Toros se impusieron 6-5 en 11 entradas durante el tercer duelo, ganaron 15-7 el cuarto y cerraron la eliminatoria con la victoria de 10-1. En esos últimos tres compromisos, Tijuana anotó un total de 31 carreras.

La derrota puso fin a la campaña de Sultanes, que avanzó hasta la antesala de la Serie del Rey, pero no pudo contener el poder ofensivo de los Toros durante los partidos disputados en Monterrey.

Tijuana regresará a la serie por el campeonato de la LMB por primera vez desde 2021 y ahora deberá esperar al ganador de la Zona Sur para conocer a su rival en la lucha por el título de la temporada 2026.