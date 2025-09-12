Eligen estadio de Atlético de Madrid para final de Champions 2027

El Metropolitano será por segunda vez la sede de la final de la Liga de Campeones, después de hacerlo en la edición 2018-2019

El estadio Metropolitano del Atlético de Madrid albergará la final de la Liga de Campeones masculina de 2027, según decidió este jueves el Comité Ejecutivo de la UEFA reunido en Tirana, donde también acordó que el estadio Nacional de Varsovia sea la sede de la final femenina de la competición ese año.

El recinto rojiblanco será por segunda vez la sede de la final de la máxima competición continental, después de hacerlo en la edición 2018-2019, en la que el Liverpool se llevó el título frente al Tottenham,

Incluido entre los once estadios españoles para acoger partidos hasta las semifinales del Mundial de 2030, el estadio fue inaugurado el 16 de septiembre de 2017, es el escenario en el que el primer equipo rojiblanco juega sus partidos y tiene capacidad para 70,692 espectadores, el 96% a cubierto

El estadio cuenta con 1,000 plazas de estacionamiento dentro del propio edificio y otras 3,000 plazas en el exterior. El club cuenta con un perímetro propiedad de la propia entidad en el que se han puesto en marcha dos Fan Zone, una junto al Fondo Sur y otra junto al Fondo Norte.

El Ejecutivo decidió igualmente que la próxima Supercopa se juegue en Salzburgo (Austria), que el Campeonato de Europa sub'19 de futbol sala en 2027 se celebre en Astana (Kazajistán) y que la Eurocopa femenina de futbol sala también en 2027 se dispute en Osijek (Croacia).