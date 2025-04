 Eligen a Stephon Castle como el 'rookie' del año de la NBA

Stephon Castle, de los San Antonio Spurs, fue elegido este martes como el "rookie" del año en la NBA, un premio que distingue al mejor jugador debutante de la temporada.

Castle, elegido por los Spurs como número 4 del "draft" de 2024, se impuso al francés Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks) y a Jaylen Wells (Memphis Grizzlies)

Es la segunda temporada consecutiva en la que un jugador de San Antonio conquista el premio a "rookie" del año, después de que Victor Wembanyama lo ganara en la pasada campaña.

