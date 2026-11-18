El francés Philippe Diallo aceptó presentarse a las elecciones a la presidencia del máximo organismo del futbol que se celebrarán el 18 de marzo

El presidente de la Federación Francesa de Futbol (FFF), Philippe Diallo, será el candidato de la UEFA a las elecciones a la presidencia de la FIFA que se celebrarán el 18 de marzo de 2027 en Rabat, según confirmó este organismo tras la reunión de su Comité Ejecutivo.

La UEFA y sus representantes en el Consejo de la FIFA han propuesto al dirigente galo concurrir a los comicios, en los que Gianni Infantino optará a la reelección al cargo que ocupa desde hace 10 años. El exjugador suizo Ramón Vega y el expresidente de la Federación Japonesa, Kozo Tashima, han anunciado también su intención de presentarse.

La UEFA explicó en un comunicado que en una reunión presidida por su presidente, Aleksander Ceferin, las asociaciones nacionales representadas en su Comité Ejecutivo y en el Consejo de la FIFA invitaron a Diallo, presidente de la FFF desde 2023, a presentarse como candidato a las próximas elecciones presidenciales de la FIFA y prometieron su pleno apoyo por unanimidad.

El organismo europeo destacó que Diallo, de 63 años, "cuenta con una amplia experiencia en todos los niveles del fútbol, habiendo dirigido la organización que representa a los clubes de fútbol profesional franceses, formado parte de la junta directiva de la liga profesional francesa y trabajado en las estructuras de resolución de disputas de la FIFA, antes de convertirse en presidente de la FFF y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA en 2023".

La UEFA señaló que "en un contexto de seria preocupación por el rumbo de la FIFA, las asociaciones nacionales hicieron un llamamiento para renovar la unidad y la confianza dentro de la comunidad futbolística mundial".

La UEFA apuntó que Diallo ha aceptado la invitación para presentarse y que está previsto que su candidatura sea ratificada formalmente por el Comité Ejecutivo de la FFF en su reunión de este martes.

Desde el pasado verano la UEFA ha trabajado para consensuar un candidato alternativo a Infantino, una vez conocido su proyecto de vender parte del Mundial a inversores externos, con el programa FIFA Forward Enterprise (FFE), que luego retiró por el rechazo generado.

El plazo para la presentación de candidaturas, que necesitan el aval de 5 de las 211 federaciones que forman la FIFA, se cerrará el próximo miércoles 18, momento a partir del cual serán examinadas por la Comisión Electoral para su validación o no.

Infantino concurrirá a la reelección con el apoyo de Sudamérica, África y Asia, después del giro dado por esta hace un mes, tras haber reprochado inicialmente su idea.

La CONCACAF también se opuso a su continuidad al frente de la FIFA y en principio su presidente, el canadiense Victor Montagliani, apareció como un posible candidato alternativo a consensuar con la UEFA, aunque este optará de nuevo a la reelección en su confederación.