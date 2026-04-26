¡Elevó las anclas! Tigres despide al Mazatlán con goliza de 5-1

Con este resultado, los de la ‘U’ consiguen su clasificación a la fase final, en la cual se han hecho presentes ininterrumpidamente desde el Apertura 2014

Una tarde pletórica fue la que se vivió en el Estadio Universitario entre sus aficionados, quienes vieron como los Tigres goleaban 5-1 a los Cañoneros del Mazatlán. En un duelo donde los de Guido Pizarro dominó la batalla deportiva ‘de pe a pa’, para llevarse la victoria de forma contundente.

Con este resultado los de la ‘U’ consiguen su clasificación a la fase final de la Liga BBVA MX, en la cual se han hecho presentes ininterrumpidamente desde el Apertura 2014.

Las anotaciones de los de amarillo total fueron obra de Juan Brunetta en un par de ocasiones, además de los tantos marcados por Ángel Correa, Diego Sánchez y Ozziel Herrera. Por los ‘cañoneros’ el de la honra y último en su participación como institución lo hizo Gabriel López.

Un tigres que ‘partió el ostión’

Al concluir los protocolos establecidos por la Liga MX y con un Sol que caía a plomo en la cancha del Estadio Universitario, el Árbitro Central sinaloense Ismael Rosario López Peñuelas hizo sonar su ocarina para el inicio de las acciones de la contienda entre los dirigidos por el argentino Guido Pizarro y los comandados por el colimense Sergio Bueno.

El parado en el rectángulo verde presentado por el ‘Conde’ Pizarro mostró un 4-2-3-1, mientras que, el cuadro de Sergio Bueno Rodríguez se acomodó en el ‘Volcán’ con un 5-4-1. Pudiendo constatar que la escuadra de la UANL buscó copar desde el principio a su rival, sin otorgarle ningún rincón del terreno de juego.

Aunado a que en su accionar desarrollaba un juego de conjunto estratégico, ofendiendo deportivamente hablando a su rival de manera muy atrevida, tocando en repetidas ocasiones la puerta del arco defendido por el guanajuatense Ricardo Rodríguez.

Justo cuando el reloj marcaba los 10’ de tiempo corrido, los asistentes a este duelo rindieron homenaje al francés André-pierre Gignac, en la Zona de Gol Norte se formó la imagen del histórico felino; en la Zona de Preferente se apreciaron los colores de nuestro lábaro patrio y en cada color las letras APG y en la Zona de Gol Sur con los colores de la bandera de Francia, se formó al centro el número diez. Cabe resaltar que quien organizó este mosaico humano fue el grupo de animación denominado Libres y Lokos.

Al minuto 14’ de acción, los de la ‘U’ rompieron el ostión y se pusieron al frente en el marcador por conducto de Juan Brunetta, quien, tras una buena conducción del esférico y al encontrar el espacio propicio, dispara de pierna derecha desde linderos del área y consigue el 1-0 para los de la UANL.

El cronometro decía que 29’ minutos habían transcurrido, cuando el homenajeado por su afición, Gignac remata luego del cobro de un tiro de esquina ejecutado por Ángel Correa y el obús pasa muy cerca del marco del Mazatlán FC.

Con llegadas a velocidad por los costados de Diego Lainez y Marcelo Flores, orquestando el ataque Ángel Correa y con la presencia de André-pierre en el área enemiga, los de amarillo total ponían ‘contra las cuerdas’ a los cañoneros, que ‘no sentían lo duro, sino lo tupido’.

En la pantalla del Universitario se podía leer que se llegaban a los 45’ minutos y el Juez Central López Peñuelas indicó que se agregarían seis minutos más de compensación; en donde los de amarillo total buscaron a toda costa el gol sin conseguirlo. Al consumirse el añadido el Árbitro Central marcó la finalización de la primera mitad del encuentro en disputa.

Un adiós por goleada

En el medio tiempo, en la pantalla ubicada en el recinto nicolaíta, se proyectó un video teniendo como actor principal al futbolista francés André-pierre Gignac; en el video se presentaron diversos goles del histórico felino. Pero, no se dijo más al respecto.

Para la parte complementaria, los de la Sultana del Norte salieron con la misma oncena inicial, mientras que los de Sinaloa enviaron a la cancha a Mauro Lainez en lugar de Mauro Zaleta. Con esta modificación, el Profe Bueno buscó darle frescura al frente, misma que le permitiera ofender a los de Guido Pizarro.

El accionar de los porteños mejoró y en distintos momentos puso en peligro la meta defendida por Nahuel Guzmán, quien, junto con su zaga defensiva, bajaron la cortina de su arco con el fin de conservar el cero.

A los 54’ de acción, el timonel argentino Guido Pizarro realizó una serie de modificaciones, enviando al terreno de juego a Ozziel Herrera, Juan Pablo Vigón y Diego Sánchez; dejando el campo Diego Lainez, André-pierre Gignac y Marcelo Flores. La salida de Gignac provocó que se entonaran cantos en su honor y una carretada de aplausos.

Los 57’ de tiempo corrido se leían en la pantalla, cuando llegó el 2-0 en favor de la localía, por obra de Ángel Correa.

Solo pasaron cinco minutos para que los de la UANL ampliaran la ventaja a 3-0 con un soberbio tiro de Juan Brunetta desde fuera del área.

Lo inesperado sucedió a los 77’ minutos, cuando Gabriel López marcó el 3-1.

La respuesta fue inmediata y a los 80’ Diego Sánchez puso el 4-1.

El 5-1 llegó a los 83’ por conducto de Ozziel Herrera, desatando la euforia en la tribuna.

Al llegar el minuto 90’, se agregaron tres minutos más y tras el silbatazo final se confirmó la contundente victoria de Tigres.