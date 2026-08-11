¡Elegancia pura! Tigres lanza nuevo jersey de visitante 2026/2027

El uniforme, disponible desde este 10 de agosto, forma parte de la celebración por los 20 años de alianza entre el equipo y su marca deportiva

Tigres presentó este lunes su nuevo jersey de visitante para la temporada 2026-2027, una camiseta que apuesta por la nostalgia y recupera uno de los símbolos más representativos de la historia universitaria del club.

El lanzamiento ocurre en el marco de los 20 años de alianza entre Tigres y su marca deportiva, por lo que el nuevo uniforme busca conectar distintas etapas de la historia del equipo con un diseño contemporáneo.

La camiseta tiene el azul marino como color predominante, acompañado por una banda central en amarillo, uno de los tonos tradicionales de los felinos.

El diseño se completa con franjas horizontales que recorren la parte frontal y enmarcan la palabra “TIGRES”.

💙 Conectando el pasado, presente y futuro con un jersey que lleva el sentimiento por La U más allá de San Nicolás de los Garza.



🐯 Adquiere el nuevo Away Jersey 26/27 en https://t.co/45UxksEQfr. pic.twitter.com/kpjvTqivJz — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 10, 2026 La “U”, protagonista del diseño Uno de los principales detalles del nuevo uniforme se encuentra en el escudo. En lugar de utilizar una versión convencional, la camiseta incorpora una interpretación histórica y minimalista que destaca únicamente la emblemática “U”. El elemento busca rendir homenaje a la Universidad Autónoma de Nuevo León y a las raíces universitarias que forman parte de la identidad del club. La propuesta también recupera el clásico logotipo Trefoil de la marca deportiva, reforzando la estética retro de una camiseta pensada no solo para los partidos, sino también como una pieza de colección. Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo de Club Tigres, destacó que el diseño pretende recuperar recuerdos importantes de la institución y reconocer a los aficionados que han acompañado al equipo durante las últimas dos décadas. “Este jersey de visitante es un viaje a grandes recuerdos y a nuestras raíces más profundas”, señaló Valenzuela. Un diseño que mezcla historia y actualidad La propuesta también busca representar la evolución de Tigres sin dejar de lado los elementos que forman parte de su identidad. Carlos Osorio, senior director Brand Activation de la marca deportiva en México, explicó que la intención fue combinar referencias históricas del club con elementos actuales para convertir la camiseta en una pieza con una marcada inspiración retro. El resultado es un uniforme azul marino con detalles amarillos, franjas horizontales y la “U” como principal referencia al origen universitario del equipo. Cabe señalar que el lanzamiento del jersey estará acompañado por una colección de prendas de estilo casual que incluye camiseta, chamarra, pants y hoodie. Las piezas retomarán los colores característicos de Tigres y llevarán al frente el logotipo Trefoil junto con la “U”, manteniendo la misma línea visual del nuevo uniforme de visitante.