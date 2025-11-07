El 'Vasco' prepara llamados sorpresa para México rumbo al 2026

Aguirre activó dos convocatorias inesperadas para Uruguay y Paraguay mientras acelera decisiones rumbo al Mundial 2026.

El director técnico del Tri, Javier Aguirre, trabaja en una estrategia que no se filtró por los canales habituales y que apunta a movimientos inesperados para la doble Fecha FIFA de noviembre.

El ‘Vasco’ prepara dos llamados sorpresa que no estaban en el radar previo, detonando intriga dentro de la interna del Tricolor justo después de que adidas presentara el nuevo uniforme para México rumbo al Mundial México / Canadá / EUA 2026.

¿Quiénes serían los posibles seleccionados?

De acuerdo con información revelada, los elegidos serían Hirving ‘Chucky’ Lozano y Obed Vargas, quienes se integrarían para los amistosos ante Uruguay el 15 de noviembre y frente a Paraguay el día 18.

Dos movimientos que no estaban contemplados en este punto y que, según el reporte, responden a bajas recientes, necesidad de recalibrar zonas clave del campo y evaluación directa bajo ojos del vasco.

México sigue probando, ajustando y acelerando. Aguirre no sólo quiere encontrar un cuadro base. Quiere identificar quién puede romper partidos en fase 2, quién puede alterar guion de juego y quién puede cambiar destinos. Es su séptimo proceso mundialista, pero el quinto Mundial que vivirá en roles mayores.