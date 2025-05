 El uruguayo Paulo Pezzolano es el nuevo entrenador del Watford

El Watford, que milita en el Championship, segunda división inglesa, confirmó este martes al uruguayo Paulo Pezzolano como su nuevo técnico.

Los "Hornets" despidieron a Tom Cleverley hace unos días y han tenido quince entrenadores diferentes, entre ellos Quique Sánchez Flores, Javi Gracia, Marco Silva, Xisco Muñoz y Claudio Ranieri, en los últimos diez años.

Pezzolano inició su trayectoria como entrenador en el Torque City uruguayo, en el que logró el ascenso y el campeonato. De ahí pasó al Liverpool, también de Uruguay, al que dio su primer título.

Watford FC are thrilled to announce Paulo Pezzolano as our new Head Coach.



Welcome to Watford, Paulo! 🤝 pic.twitter.com/mfteC9JuJY