El 'Turco' busca la hazaña de obtener 4 títulos en un solo equipo

Antonio Mohamed empezó a tomar las riendas del equipo choricero el 16 de noviembre del año pasado, en su primer torneo generó un impacto de inmediato

El director técnico de los diablos si llega a convertirse en bicampeón de liga sería el primer equipo en toda su carrera como entrenador, en donde termina ganando 4 campeonatos, ya que desde que se convirtió en el entrenador del equipo ha conseguido ganar 3 campeonatos de diferentes torneos.

Antonio Mohamed empezó a tomar las riendas del equipo choricero el 16 de noviembre del año pasado, en su primer torneo generó un impacto de inmediato con los jugadores y con la afición terminando como líder absoluto del torneo Clausura 2025 terminando el campeonato con 37 puntos y además de ser el equipo con la mejor ofensiva con 41 goles a favor y teniendo en sus filas al máximo goleador del torneo, Paulinho que anotó 12 goles en la campaña.

Mohamed rompió la racha de 15 años sin título de liga

El Deportivo Toluca estaba pasando por una mala racha donde no obtuvieron ningún campeonato durante 15 largos años, la última vez que los diablos obtuvieron un campeonato fue en aquel torneo Bicentenario 2010 en donde el Toluca en esa ocasión terminaron como 3er lugar general con 30 puntos, en la etapa final del torneo terminaron venciendo con autoridad al conjunto Americanista en los cuartos de final, a Pachuca en la semifinal y finalmente al Santos Laguna en una final muy disputada que llegó hasta los penaltis.

Tras más de una década sin campeonatos, el club decidió contratar a un entrenador con gran experiencia en campeonar y Antonio Mohamed no fue la excepción, ya que a lo largo de su carrera en el futbol mexicano Mohamed ganó 3 campeonatos de liga, siendo el máximo dirigente del cuerpo técnico, Antonio ganó los campeonatos de la Apertura 2012 con Xolos, el Apertura 2014 con América y el Apertura 2019 con Monterrey.

Después de este gran historial ganador a su favor, el Director Técnico empezó su primer torneo con gran expectativa por parte de la afición toluqueña, por la sencilla razón que esperaban recibir un campeonato como lo hizo con sus 3 equipos dirigidos anteriormente.

Al terminar el torneo Clausura 2025 Mohamed quedo campeón con el Toluca superando en un nivel impresionante las expectativas puestas por su afición al ganar el campeonato en su primer torneo dirigiendo al grupo, al mismo tiempo se proclamó como el sexto entrenador con más títulos de liga en la historia de la liga mx con 4 campeonatos.

¿Qué campeonatos ganó con el Toluca?

En el presente año del 2025 Toluca ha ganado 3 campeonatos y si en dado caso el timonel argentino llega a ganar el bicampeonato con los choriceros, sería su primer equipo en toda su carrera como entrenador en ganar 4 campeonatos con un mismo equipo.

Estos son los campeonatos que ha ganado como entrenador con el Deportivo Toluca:

Clausura 2025 vs América

Campeones Cup vs La Galaxy

Campeón de campeones 24-25 vs América

Un técnico ganador internacional

Antonio “Turco” Mohamed no solo ha dejado huella en el futbol mexicano, sino que también ha construido una destacada trayectoria internacional como director técnico, especialmente en Sudamérica, donde sus equipos han sabido competir y levantar títulos en escenarios de alta exigencia.

Su primera gran consagración fuera de México llegó en Argentina, al frente de Independiente de avellaneda, con el que conquistó la copa sudamericana en el año 2010, ese logro lo colocó en el radar de los equipos grandes del país.

En Brasil, Mohamed alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera al dirigir al Atlético Mineiro, con el que firmó un histórico doblete en 2021 al ganar el Brasileirão y la Copa de Brasil, logros que consolidaron al club como el mejor del país en esa temporada.