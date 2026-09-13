El triunfo lo es todo para los aficionados de Rayados y Tigres

Una marea de camisas azules con blanco y amarillas es integrada por familias, parejas de novios y grupos de amigos que sueñan con llevarse la victoria

Con el duelo entre los de la ‘Pandilla’ del Monterrey y los de la 'U', en donde miles de aficionados viven una gran fiesta, ya que se disputará el 'Clásico más Pasional de México' en el Estadio BBVA.

Una marea de camisas azules con blanco y amarillas es integrada por familias, parejas de novios y grupos de amigos que pretenden ver triunfar a su equipo favorito, llevarse los tres puntos que le den tranquilidad y, a su vez, compromiso en este cierre del torneo.

Ya sea en coche o en camión, en Metro o caminando, así es como se puede ver llegar a los fieles hinchas, quienes traen unas ganas tremendas de ocupar su butaca y alentar al equipo de sus amores.

Entre los aficionados que van llegando se encuentra Jorge Arrambide, vecino de la colonia Rancho Viejo de Guadalupe, quien manifestó tener una plena confianza en que sacarán los de la UANL un buen resultado del 'Gigante de acero'.