El Tri busca romper una racha histórica ante Sudáfrica

En siete ocasiones anteriores, México fue el encargado de disputar el partido que abrió el torneo y nunca logró quedarse con la victoria

La Selección Mexicana iniciará este jueves una nueva aventura mundialista con un desafío que va más allá de sumar sus primeros tres puntos. Frente a Sudáfrica, en un estadio Azteca repleto y bajo los reflectores del partido inaugural, el Tri intentará terminar con una estadística que lo ha acompañado desde 1930: nunca ha ganado el encuentro que pone en marcha una Copa del Mundo.

El representativo nacional llega a la inauguración del Mundial 2026 con la oportunidad de escribir una nueva página en su historia y dejar atrás una marca que registra cinco derrotas y dos empates en sus anteriores siete participaciones en partidos inaugurales.

México es la selección que más veces ha participado en un partido inaugural de Copa del Mundo, pero los resultados no han estado de su lado.

Los resultados de México en partidos inaugurales de los Mundiales

La historia del Tri en los encuentros inaugurales de la Copa del Mundo ha estado marcada por resultados adversos. En siete ocasiones anteriores, México fue el encargado de disputar el partido que abrió el torneo y nunca logró quedarse con la victoria.

Uruguay 1930: Francia 4-1 México.

Francia 4-1 México. Brasil 1950: Brasil 4-0 México.

Brasil 4-0 México. Suiza 1954: Brasil 5-0 México.

Brasil 5-0 México. Suecia 1958: Suecia 3-0 México.

Suecia 3-0 México. Chile 1962: Brasil 2-0 México.

Brasil 2-0 México. México 1970: México 0-0 Unión Soviética.

México 0-0 Unión Soviética. Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México.

El balance deja a la selección mexicana con cinco derrotas y dos empates en partidos inaugurales, una racha que buscará terminar este jueves frente a Sudáfrica en el estadio Azteca.

Aguirre ve una oportunidad para cambiar la historia

El entrenador Javier Aguirre reconoció que el dato histórico puede convertirse en una motivación adicional para sus futbolistas.

El estratega mexicano aseguró que el objetivo es romper con esa tendencia y comenzar el torneo con una victoria frente a su afición, en lo que considera una oportunidad única para muchos integrantes del plantel.

Además del componente histórico, el Tri llega con argumentos deportivos que alimentan la ilusión. Desde noviembre pasado no conoce la derrota y acumula una racha de siete encuentros consecutivos sin perder, una de las mejores etapas recientes del equipo nacional.

El Azteca se prepara para otra noche histórica

El partido tendrá un significado especial para el futbol mexicano. El Estadio Azteca volverá a ser escenario de una inauguración mundialista y se espera una asistencia cercana a su capacidad total para acompañar el debut de la selección.

Para Aguirre, quien vivió la Copa del Mundo de 1986 como jugador, el encuentro representa una oportunidad irrepetible para una generación de futbolistas que tendrá el privilegio de disputar un Mundial en casa.

El técnico considera que la atmósfera que se vivirá en el inmueble capitalino quedará grabada durante décadas en la memoria de los aficionados.

Del otro lado estará una selección sudafricana que regresa a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia y que ha mostrado crecimiento bajo la dirección técnica de Hugo Broos.

El estratega europeo condujo al conjunto africano de regreso al máximo escenario internacional y confía en que sus jugadores puedan aislarse de la presión que ejercerán decenas de miles de aficionados mexicanos en las tribunas.

Broos y Aguirre tienen además un antecedente especial. Ambos se enfrentaron como jugadores durante el Mundial de 1986, cuando México derrotó a Bélgica en su debut dentro del torneo celebrado en territorio nacional.

Un debut con más que tres puntos en juego

Más allá del resultado deportivo, el encuentro representa una oportunidad para que México rompa una racha que se extiende por casi un siglo y comience con el pie derecho el Mundial más grande de la historia.

Ante su gente, en casa y frente al mismo rival con el que empató en la inauguración de 2010, el Tri buscará convertir una noche de fiesta en una victoria que le permita acabar con una de las estadísticas más incómodas de su trayectoria mundialista.