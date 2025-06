 El Tottenham ficha a Thomas Frank como entrenador hasta 2028

El Tottenham Hotspur anunció este martes el fichaje de Thomas Frank, ex del Brentford, como su nuevo entrenador hasta 2028.

El danés llega como sustituto de Ange Postecoglou, que fue despedido la semana pasada, pese a ganar la Europa League en Bilbao contra el Manchester United, en el que fue el primer título de los 'Spurs' en 17 años.

Frank, que comenzó a entrenar en las categorías inferiores de la selección danesa y en el Brondby, llegó al Brentford en 2016 para trabajar como asistente de Dean Smith, cuando el club londinense estaba en el Championship (segunda división inglesa).

We are delighted to announce the appointment of Thomas Frank as our new Head Coach on a contract that runs until 2028.



Welcome, Thomas! 🤍