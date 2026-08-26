El Tottenham ficha a Savinho por 87 millones de euros

Savinho llega al Tottenham tras dos años poco fructíferos en el Manchester City en donde disputó 53 partidos, marcado dos goles.

El Tottenham Hotspur ha llegado a un acuerdo con el Manchester City para el traspaso del internacional brasileño Savinho por 75 millones de libras (87 millones de euros) más 10 en variables (13 millones).

Los 'Spurs' se han gastado 330 millones en este mercado de fichajes, a la espera de la llegada del egipcio Omar Marmoush, también del City, por el que pagarán alrededor de 70 millones.

El Tottenham ha incorporado este verano a Matheus Fernandes, Sandro Tonali y Jan Paul Van Hecke, en un intento de mejorar las prestaciones de las dos últimas temporadas y volver a competir en Europa.

Savinho, de 22 años, llega al Tottenham tras dos años poco fructíferos en el City en los que ha disputado 53 partidos, marcado dos goles y repartido once asistencias.

El brasileño, que previamente estuvo cedido en el Girona, ya estuvo cerca de irse al Tottenham el pasado verano, pero los 'Sky Blues' no aceptaron la oferta de 60 millones que recibió.

En dos años, el valor de Savinho se ha duplicado. De los 40 millones que pagaron al Troyes, equipo que también pertenece al City Group y en el que Savinho no jugó ni un partido, a los 87 que han ingresado por él este verano y pese a que su rol en el equipo ha sido residual.

La venta de Savinho es la más grande en la historia del City, superando por lo que vendieron a Julián Álvarez al Atlético en 2024, estimado en 75 millones de euros más 20 en variables.