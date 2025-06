 El Thunder vence 103-91 a Pacers y es el nuevo campeón de la NBA

Oklahoma City se coronó este domingo como el nuevo monarca de la NBA después de vencer en un séptimo encuentro 103-91 a los Indiana Pacers.

Shai Gilgeous-Alexander culminó su temporada de MVP con 29 puntos y 12 asistencias para que el Thunder se alejara en la segunda mitad después de ir por debajo 48-47.

The @okcthunder are the 2024-25 NBA Champions! pic.twitter.com/EsPIcjgVFx