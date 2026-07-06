El sueño mundialista del Tri termina con derrota ante Inglaterra

México quedó eliminado del Mundial 2026 tras caer 3-2 ante Inglaterra en octavos, en un partido intenso que mantuvo viva la ilusión hasta el final

Minuto a minuto

Minuto 90

México 2-3 Inglaterra

Se agregan 11 minutos más

Minuto 81

México 2-3 Inglaterra

México no se rinde y busca el empate

Santiago Giménez remató una volea en el área grande, pero se fue por arriba de la portería.

Minuto 70

México 2-3 Inglaterra

Se realiza la segunda pausa de hidratación.



Minuto 68

México 2-3 Inglaterra

Raúl le da vida a México

El delantero de los Wolves le volvió a anotar a Pickford para acercar al Tri.

Minuto 67

México 1-3 Inglaterra

Marcan penal para México tras una falta de Harry Kane sobre Bryan Gutiérrez.

Minuto 60

México 1-3 Inglaterra

Harry Kane marca de penal y pone a Inglaterra más cerca de cuartos de final

El delantero del Bayern Múnich anotó desde los 11 pasos pese a que "El Tala" adivinó el disparo.

Minuto 53

México 1-2 Inglaterra

Inglaterra se queda con 10

Jarrel Quansan vio la roja despues de que se revisara en el VAR una falta a Jesús Gallardo.

Inicia el segundo tiempo

México mueve el balón para los segundos 45 minutos.

Se termina el primer tiempo

México 1-2 Inglaterra



Minuto 45+3

México 1-2 Inglaterra

Pickford ya es factor

El portero del Everton le volvió a negar el gol a Raúl al desviarle un tiro de cabeza.

Minuto 45+1

México 1-2 Inglaterra

Raúl quiere el empate

El delantero de los Wolves sacó una volea desde fuera del área que se fue por un costado de la meta inglesa.

Minuto 45

México 1-2 Inglaterra

Se agregan 5 más

Minuto 42

México 1-2 Inglaterra

México no tira la toalla

Julián Quiñones mete nuevamente al Tri en la pelea con un gol de volea que liquidó a Pickford y empata a Luis Hernández "El Matador" como el jugador con más goles para México en un Mundial.

Minuto 37

México 0-2 Inglaterra

Inglaterra vuelve a pegar

Otra vez Jude Bellingham anotó para el cuador inglés a pase de Harry Kane en otro contraatque.

Minuto 36

México 0-1 Inglaterra

Los tres leones pegan primero

Jude Bellingham abrió el marcador al rematar de paloma un centro de Bukayo Saka producto de un contrataque inglés.

Minuto 31

México 0-0 Inglaterra

Luis Romo quiere mover el electronico

El jugador de Chivas disparó de media distancia pero su tiro se fue muy por arriba del arco de Pickford.

Minuto 23

México 0-0 Inglaterra

Se realiza la primera pausa de hidratación.

Minuto 15

México 0-0 Inglaterra

México avisa primero

Jordan Pickford le quitó el gol a Raúl Jiménez al taparle un remate de cabeza que generó el primer tiro de esquina del Tri.

Minuto 7

México 0-0 Inglaterra

Primer tiro de esquina para Inglaterra.

Minuto 1

México 0-0 Inglaterra

Primer amonestado del partido

Declan Rice fue amonestado por una falta por juego peligroso a Luis Romo.

Inicia el partido

Inglaterra es quien hace rodar el balón para los primeros 45 minutos.

Que no pare la lluvia… de alegría: México, por el pase a cuartos

De nueva cuenta en su territorio, la Selección Mexicana de Futbol disputa una fase de Octavos de Final en la Copa Mundial de la FIFA: en 1986 venció 2-0 a Bulgaria… y este domingo en 2026 recibe a Inglaterra a las 18:00 horas en la grama del Estadio Ciudad de México, en la capital del país, ante un lleno en el Coloso de Santa Úrsula.

El Tricolor busca por tercera ocasión llegar a la antesala de la semifinal en la fiesta del futbol.

Aztecas e ingleses ya se vieron las caras en una Copa del Mundo, en la Fase de Grupos de 1966, duelo que ganaron los europeos 2-0 en el Estadio Wembley.

Este domingo, los dirigidos por el director técnico mexicano, Javier “El Vasco” Aguirre, van por la revancha ante Inglaterra, que la última vez que estuvo en el Estadio Azteca en un juego oficial fue hace 40 años, al caer ante Argentina por 2-1 en Cuartos de Final, duelo en donde se anotaron el gol de “La Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.