El Santos investiga una pelea entre Neymar y Robinho Jr.

Un medio local señala que el joven acusa a Neymar de haberlo agredido físicamente —con una bofetada y una patada— además de proferirle insulto

El club brasileño Santos informó este lunes que inició una investigación interna tras un altercado entre Neymar y Robinho Jr., ocurrido durante un entrenamiento el pasado domingo.

De acuerdo con un breve comunicado oficial, el caso será revisado por el departamento jurídico de la institución para esclarecer lo sucedido.

Jugador analiza rescindir contrato

Según el portal deportivo Ge, Robinho Jr., de 18 años e hijo del exfutbolista que militó en clubes como el Real Madrid y el Milán, solicitó una reunión con la directiva para evaluar la posibilidad de terminar su contrato.

La misma versión señala que el joven acusa a Neymar de haberlo agredido físicamente —con una bofetada y una patada— además de proferirle insultos, tras un roce entre ambos durante una práctica en el centro de entrenamiento Rei Pelé, en la ciudad de Santos.

Relación previa y contexto deportivo

Hasta antes del incidente, Robinho Jr. mantenía una buena relación con Neymar desde su incorporación al primer equipo, en parte por el vínculo previo entre el astro brasileño y su padre, quienes coincidieron en el club entre 2009 y 2013.

En lo deportivo, el Santos atraviesa un momento complicado al ubicarse en la posición 16 de la liga brasileña con 15 puntos, misma cantidad que el Corinthians, que actualmente se encuentra en zona de descenso tras 14 jornadas disputadas.