El Salón de la Fama del Beisbol trendrá siete nuevos nombres

Siete gigantes del Rey de los Deportes serán inmortalizados este jueves en el Salón de la Fama del Beisbol, cuando se lleve a cabo la ceremonia de entronización 2026.
Miguel Ojeda, Pablo Ortega, Mike Paul, Erubiel Durazo, Rodrigo López, Ricardo Solís y el periodista José ‘Pepe’ Segarra son los nombres que se agregarán al libro de oro del beisbol, tras ser seleccionados desde el pasado mes de mayo por parte del Comité Elector, presidido por Antonio de Valdés.
Como dato curioso, en el evento a celebrarse la tarde del jueves en el recinto de los inmortales ubicado en Monterrey, serán reconocidos cuatro serpentineros: Ortega, Paul, López y Solís, siendo esta una de las generaciones que más lanzadores ha entregado. Los otros dos beisbolistas son un cátcher, Ojeda, y un primera base, Durazo, además de Segarra.
'Es lo más grande que he tenido en mi vida': Erubiel Durazo
Al ser entrevistado en el Media Day previo a la entronización, efectuado este miércoles, el exligamayorista y campeón de la Serie Mundial con Arizona en 2001, Erubiel Durazo, reconoció que vivirá uno de los momentos más grandes de su vida.
“Pues para mí es el significado más grande y la oportunidad más grande que he tenido en mi vida. Después de todos esos logros, esos bonitos momentos y los momentos difíciles que hubo en la carrera, pues aquí está un buen premio de haber llegado a hacer las cosas bien, que se trabajó fuerte, estoy muy contento y agradecido con Dios, con mi familia y con toda la gente que tuvo que ver con mi carrera”.
El extoletero profesional debutó y jugó con los Sultanes de Monterrey, institución de la que dijo: “Es el equipo que me dio la oportunidad de darme a conocer como jugador profesional, y que me abrió las puertas para empezar mi carrera en el béisbol mexicano”.
'En el Salón de la Fama estamos honrados con esta generación': Edgar Quintero
Por su parte, como voz del Salón de la Fama, el ‘Bambino’ Edgar Quintero reconoció que esta generación es muy especial y que están honrados de recibirlos.
“Es una generación muy especial, me tocó jugar con varios de los que van a ser entronizados, y es una clase muy especial y nosotros, la verdad, aquí como parte del Salón de la Fama, nos sentimos honrados de poder recibirlos en la que va a ser su casa a partir de mañana y hasta la eternidad”.
|INTEGRANTE
|POSICIÓN
|TRAYECTORIA
|Miguel Ojeda
|Catcher
|Durante 16 temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol conectó 1,198 hits, 148 jonrones y registró un promedio de bateo de .298. Comparte el récord de cuatro cuadrangulares en un solo juego y, en 2002, protagonizó una hazaña extraordinaria al jugar las nueve posiciones en un mismo encuentro.
|Pablo Ortega
|Pitcher
|Durante 21 temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol defendió los colores de Dos Laredos, Tigres y Puebla, acumulando 165 victorias, 1,183 ponches y una efectividad de 4.35. En 2007 conquistó el título de efectividad con Tigres (2.38) y en 2011 escribió una página memorable al lanzar un juego sin hit ni carrera ante El Águila.
|Mike Paul
|Pitcher
|Durante ocho temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol consiguió 104 victorias, una impresionante efectividad de 2.06, 108 juegos completos, 30 blanqueadas y 973 ponches. En 1978 protagonizó una de sus mayores hazañas al lanzar un juego sin hit ni carrera frente a Monterrey.
|Erubiel Durazo
|Primera base
|Durante siete temporadas en Grandes Ligas, con Arizona y Oakland, conectó 547 hits, 94 cuadrangulares y produjo 330 carreras, con un promedio de bateo de .281. En la Liga Mexicana de Beisbol defendió durante cinco temporadas los colores de Monterrey, conquistando el reconocimiento como Novato del Año en 1997.
|Rodrigo López
|Pitcher
|Durante 12 temporadas en Grandes Ligas consiguió 81 victorias y 865 ponches, logrando tres campañas con más de 14 triunfos. En la Liga Mexicana de Beisbol participó durante cinco temporadas con El Águila, Poza Rica y México.
|Ricardo Solís
|Pitcher
|Durante 18 temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol acumuló 163 victorias, 1,239 ponches, 101 juegos completos y 28 blanqueadas, con una efectividad de 3.99. Su dominio lo llevó a conseguir tres temporadas con más de 15 triunfos y cinco campañas superando los 100 ponches.
|José 'Pepe' Segarra
|Cronista
|A lo largo de su extraordinaria trayectoria ha narrado innumerables encuentros de la Liga Mexicana de Beisbol y ha llevado su talento a escenarios internacionales como las Series Mundiales, los Juegos de Estrellas de Grandes Ligas, las Series del Caribe y cinco Clásicos Mundiales de Beisbol.