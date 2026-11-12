El Salón de la Fama del Beisbol trendrá siete nuevos nombres

Miguel Ojeda, Pablo Ortega, Mike Paul, Erubiel Durazo, Rodrigo López, Ricardo Solís y el periodista José ‘Pepe’ Segarra son quienes agregarán al libro de oro

Siete gigantes del Rey de los Deportes serán inmortalizados este jueves en el Salón de la Fama del Beisbol, cuando se lleve a cabo la ceremonia de entronización 2026.

Miguel Ojeda, Pablo Ortega, Mike Paul, Erubiel Durazo, Rodrigo López, Ricardo Solís y el periodista José ‘Pepe’ Segarra son los nombres que se agregarán al libro de oro del beisbol, tras ser seleccionados desde el pasado mes de mayo por parte del Comité Elector, presidido por Antonio de Valdés.

Como dato curioso, en el evento a celebrarse la tarde del jueves en el recinto de los inmortales ubicado en Monterrey, serán reconocidos cuatro serpentineros: Ortega, Paul, López y Solís, siendo esta una de las generaciones que más lanzadores ha entregado. Los otros dos beisbolistas son un cátcher, Ojeda, y un primera base, Durazo, además de Segarra.

'Es lo más grande que he tenido en mi vida': Erubiel Durazo

Al ser entrevistado en el Media Day previo a la entronización, efectuado este miércoles, el exligamayorista y campeón de la Serie Mundial con Arizona en 2001, Erubiel Durazo, reconoció que vivirá uno de los momentos más grandes de su vida.

“Pues para mí es el significado más grande y la oportunidad más grande que he tenido en mi vida. Después de todos esos logros, esos bonitos momentos y los momentos difíciles que hubo en la carrera, pues aquí está un buen premio de haber llegado a hacer las cosas bien, que se trabajó fuerte, estoy muy contento y agradecido con Dios, con mi familia y con toda la gente que tuvo que ver con mi carrera”.

El extoletero profesional debutó y jugó con los Sultanes de Monterrey, institución de la que dijo: “Es el equipo que me dio la oportunidad de darme a conocer como jugador profesional, y que me abrió las puertas para empezar mi carrera en el béisbol mexicano”.

'En el Salón de la Fama estamos honrados con esta generación': Edgar Quintero

Por su parte, como voz del Salón de la Fama, el ‘Bambino’ Edgar Quintero reconoció que esta generación es muy especial y que están honrados de recibirlos.

“Es una generación muy especial, me tocó jugar con varios de los que van a ser entronizados, y es una clase muy especial y nosotros, la verdad, aquí como parte del Salón de la Fama, nos sentimos honrados de poder recibirlos en la que va a ser su casa a partir de mañana y hasta la eternidad”.