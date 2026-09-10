El Sabah azerbaiyano: del anonimato a debutar en Champions League

El equipo azerbaiyano Sabah FC, con solamente nueve años de existencia, tendrá su primer compromiso en la Liga de Campeones visitando al Manchester United

El Sabah azerbaiyano, la segunda plantilla más barata de la Liga de Campeones, ha pasado en nueve años de existencia del completo anonimato a debutar este jueves en la máxima competición continental ante el Manchester United en Old Trafford.

'Los lechuzas', como es conocido el equipo entre sus aficionados, recibirán a sus rivales -el Barcelona, Borussia Dortmund, Nápoles y Slavia- en el Estadio Olímpico de Bakú, que tiene un aforo de 68,000 asientos.

Romper la hegemonía del Qarabag

Para llegar a la fase regular de la 'Champions', primero tuvo que desbancar al todopoderoso gigante del país caucásico, el Qarabag -once títulos en los últimos doce años-. El Sabah lleva ya cuatro temporadas disputando competiciones europeas, primero la Liga Conferencia al quedar segundo y tercero en la liga, y después la Liga Europa al alzarse con la Copa.

El Sabah tuvo que superar cuatro eliminatorias de Liga de Campeones para tocar la gloria. Los azerbaiyanos eliminaron al New Saints de Gales (2-0 y 1-2); a los finlandeses del KuPS Kuopio (1-0 y 0-2); a los daneses del Aarhus (1-2 y 4-0); y, finalmente, al Hapoel Beer-Sheva israelí (1-2 y 5-2).

Ese último partido estuvo marcado por el dramatismo, ya que, después de ir detrás en el marcador, los azerbaiyanos empataron la eliminatoria en el descuento y la remataron en la prórroga con dos goles más.

El 'Mourinho lituano'

La revolución en el futbol azerbaiyano llegó de la mano de un desconocido, el lituano Valdas Dambrauskas, de 49 años. Su historia es única, ya que nunca jugó al futbol, por lo que ha sido comparado con el técnico del Real Madrid, Jose Mourinho.

Hizo una fortuna con el concurso de televisión '¿Quién quiere ser millonario?', tras lo que viajó a Inglaterra, donde hizo prácticas en el Manchester United y el Fulham.

Su primer trabajo fue de técnico de un equipo de la novena división inglesa, London Tigers, a los que condujo a la mejor clasificación de su historia, el quinto lugar.

Después, ya en Lituania, ganaría la liga local con el Zalgiris y en Letonia llevó al RFS a ganar la Copa y al subcampeonato de liga.

Antes de recalar en Azerbaiyán, este trotamundos del futbol también trabajaría con el Ludogorets búlgaro; los croatas Gorica y Hajduk; el húngaro Diosgyori, y los chipriotas OFI y Omonia.

De la preparación física se encarga Diego García Fontán, un español que llegó a Bakú en marzo de 2025. Otro español, Cristian Ceballos, jugó y trabajó en el equipo técnico del club hasta noviembre de 2025, cuando decidió fichar por la Fiorentina.

Un equipo de renegados

El Sabah, cuyo director deportivo es Ígor Ponomariov, campeón olímpico con la Unión Soviética en 1988 al derrotar a Brasil en la final, ha logrado reunir una pléyade de futbolistas descartados por otros clubes.

Entre ellos, figura el lateral polaco Tymoteusz Puchacz, elemento de la banda izquierda que no pudo asentarse en clásicos alemanes como el Kaiserlautern, pero que ahora es un futbolista fundamental en el esquema del equipo.

El centrocampista serbio Veljko Simic, quien militó en media docena de equipos, incluido el Estrella Roja, es el máximo goleador del equipo en Europa, con seis goles en ocho partidos de clasificación.

Con todo, el especialista en ese terreno es Joy-Lance Mickels, alemán de origen ruandés. En 112 partidos con la camiseta de 'Los lechuzas' ha marcado 58 goles.

Esperando al Barcelona

"La llegada del Barcelona será, seguramente, el momento cumbre en la historia del fútbol azerbaiyano. A Bakú han venido clubes de nivel como el Arsenal, el Inter, el Borussia, el Atlético de Madrid o el Chelsea. Pero, por su popularidad, con el Barcelona sólo pueden competir quizás el Real Madrid o la Juventus", explica Alíev.

A falta de más de dos meses (25 de noviembre), los aficionados ya han empezado a interesarse por la posibilidad de comprar una entrada.

"Estoy totalmente emocionado. Por una parte, estoy feliz por el Sabah. Por otra parte, ha ocurrido lo que soñé desde niño. Mi equipo favorito, el Barcelona, vendrá a Bakú y podré verlo en vivo", comentó Mejman, un joven aficionado.

Otro seguidor, Fuad, comenta que, por su estilo de juego, "el Sabah le recuerda al Real Madrid: transiciones rápidas, juego vertical y la capacidad de crear peligro con unos pocos pases".