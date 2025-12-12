¡El rey del Apertura! Tigres busca su quinto título en diciembre

El "romance" del cuadro felino con los Apertura comenzó en el recordado 2011 y desde entonces llegó a seis Finales, de las cuales ganó cuatro

Este jueves comenzará el nuevo capítulo de una historia que se volvió costumbre desde hace varios años: Tigres jugando una Final de Liga en diciembre, pues ante Toluca buscará su quinto campeonato en un torneo Apertura.

El inicio de la "tradición"

El "romance" del cuadro felino con los Apertura comenzó en el recordado 2011, en el que los felinos superaron 4-1 global a Santos, rompiendo así su racha de 29 años sin alzar la Liga. En aquella ocasión, Héctor Mancilla, Danilinho y Alan Pulido marcaron en la Vuelta, que se celebró en el Estadio Universitario.

Su siguiente capítulo llegó en el 2015 donde, junto a Pumas, protagonizó una de las mejores Finales de la historia. Recordemos que los regios ganaron 3-0 en el encuentro de Ida, por lo que mucha gente se sentía confiada. Sin embargo, para la Vuelta se empató el global y se decidió en penales, donde Nahuel Guzmán tuvo su primer gran exhibición en Finales.

Sus capítulos más gloriosos

Otro torneo que tiene un lugar especial en el corazón de los aficionados es el de 2016, el cual vio la famosa Final Navideña, en la que los dirigidos por Ricardo Ferretti le "agüitaron" al América su festejo del centenario, ganándole la Final en el "Volcán" en la tanda de penales.

Pero quizá el capítulo más importante en historia del club se escribió en 2017, específicamente el 10 de diciembre, cuando se enfrentó a Rayados en la primera Final Regia, la cual terminó con los felinos conquistando el título en la cancha del "Gigante de Acero", que todavía recuerda los goles de Eduardo Vargas y "Pacho" Meza.

Guido Pizarro habla del 10-12-17 y la gran final regia pic.twitter.com/ZQUuTyXGYE — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) December 11, 2025

No siempre logró festejar

Aun con todos estos campeonatos, la historia no siempre tuvo final feliz para Tigres, pues en otros Aperturas logró plantarse en la Final, sin embargo, se tuvo que conformar con el segundo puesto.

Su primer revés se remonta a muchos años, en el 2003, donde cayó ante Pachuca, que por ese entonces comenzó la mejor etapa de su historia. Posteriormente, en 2014, llegó a la Final contra América, entonces dirigido por Antonio Mohamed, que terminó aplastándolo 3-1.

Las mismas "Águilas" le repitieron la dosis en 2023, rompiendo así la posibilidad de que los felinos lograran el bicampeonato.

¿Dónde se puede ver la Final Toluca vs. Tigres?

El partido de Ida, que se celebrará este jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas, se podrá ver por la señal de Azteca 7.