El Real Oviedo abre expediente a Hassan por sus gestos a Paunovic

El Real Oviedo le ha abierto un expediente informativo a su jugador Haissem Hassan tras los gestos realizados a su entrenador Veljko Paunovic en el triunfo de los azules ante la Real Sociedad del pasado sábado.

"El Real Oviedo quiere manifestar que su actitud no corresponde con los valores que rigen al Grupo Pachuca y al propio Real Oviedo y que, cumpliendo con el régimen interno de nuestra entidad, se le abrirá un expediente informativo al jugador", explicó el club en el comunicado.

Hassan, suplente en las últimas dos jornadas de Liga, protagonizó la jugada del gol del triunfo ante la Real Sociedad al dar la asistencia del tanto de Dendoncker tras una gran jugada, pero en esa misma celebración se dirigió al banquillo local y gritó "eh tú, ponme en el banquillo ahora", acontecimiento grabado por las cámaras.

Esta mañana, en la vuelta al trabajo del Real Oviedo, Hassan se quedó en el gimnasio y no entrenó a las órdenes de Paunovic sobre el césped de El Requexón; los azules descansarán este fin de semana debido al parón internacional por las selecciones y el próximo fin de semana visitarán al Getafe.

El jugador del Real Oviedo Haissem Hassan se disculpó públicamente después de que el club le abrió un expediente informativo tras los gestos realizados a su entrenador.