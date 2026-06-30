El Real Madrid y Florentino Pérez donarán un millón€ a Venezuela

La Fundación Real Madrid ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos, en colaboración con la Cruz Roja, para ayudar a los afectados

La Fundación Real Madrid ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos, en colaboración con la Cruz Roja, para ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela y tanto el club como su presidente, Florentino Pérez, harán una donación de un millón de euros (unos 1.14 millones de dólares) cada uno.

"Desde el Real Madrid queremos mostrar todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad con el pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles", señaló la entidad, que se suma a la iniciativa de Cruz Roja para ayudar a los damnificados y a las familias de las víctimas.

Según confirmó la Fundación Real Madrid, las donaciones se podrán hacer mediante el enlace https://cercadeti.cruzroja.es/fundacionrealmadridvenezuela.