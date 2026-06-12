El Real Madrid nombra socio de honor al papa León XIV

El Real Madrid "muestra su admiración y reconocimiento a una figura universal que representa a miles de millones de personas, y que promueve la paz

El Real Madrid anunció este jueves el nombramiento del papa León XIV como socio de honor, la máxima distinción que concede el club español.

La entidad madridista informó en su página web de que la Junta Directiva, presidida por Florentino Pérez, ha acordado conceder la distinción de socio de honor al papa León XIV, con lo que el Real Madrid "muestra su admiración y reconocimiento a una figura universal que representa a miles de millones de personas, y que promueve la paz, la solidaridad y la justicia en el mundo".

El nombramiento llega pocos después del paso de León XIV por Madrid y de su presencia en el estadio Santiago Bernabéu el pasado 8 de junio, una visita que para el Real Madrid fue "un honor" y que "quedará para siempre como una de las imágenes más emocionantes" de su historia, según reza el comunicado.