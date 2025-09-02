El PSG transfiere al español Marco Asensio al Fenerbahçe turco

El medio ofensivo, de 29 años, deja París con un regusto amargo y tras ir de más a menos, después de haber sido una de las peticiones del técnico Luis Enrique

El París Saint-Germain (PSG) anunció este lunes la transferencia al Fenerbahçe turco del internacional español Marco Asensio, quien había jugado los últimos seis meses cedido en el Aston Villa inglés.

"El París Saint-Germain agradece a Marco y le desea mucho éxito con sus nuevos colores", señala la nota del club.

Asensio (38 veces internacional y dos goles) tenía contrato con el club parisino hasta 2026 y ahora firmó con el de Estambul por tres años, hasta 2028, con uno opcional. Según la prensa francesa, el club turco habría desembolsado al PSG 15 millones de euros.

El medio ofensivo, de 29 años, deja París con un regusto amargo y tras ir de más a menos, después de haber sido una de las peticiones del técnico Luis Enrique. Entre 2023 y 2025 disputó 47 partidos, marcó siete tantos y dio 11 asistencias.

El exjugador del Real Madrid, Espanyol y Mallorca ganó dos Ligas francesas, dos Copas y otras tantas Supercopas, además de la última Liga de Campeones, en la que participó solo hasta la mitad del torneo por su cesión al Aston Villa de Unai Emery.

Asensio intentó relanzar su carrera en 'Los Villanos' en 21 partidos jugados (7 goles y 11 asistencias).