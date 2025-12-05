El portugués Pedro Caixinha firma con FC Juárez

El entrenador con una amplia experiencia en el futbol mexicano, acaba de ser presentado como el nuevo estratega del club fronterizo

El portugués Pedro Caixinha, campeón del Clausura 2015 del fútbol mexicano con el Santos Laguna, fue anunciado este jueves como nuevo entrenador del FC Juárez.

"Bienvenido a la frontera, Pedro Caixinha. Llegas a la ciudad donde el trabajo duro, la humildad y la resiliencia marcan el camino.¡Vamos juntos!", escribió la directiva del equipo en sus redes sociales.

Caixinha, de 55 años, es un conocedor de la liga de México. Además de guiar al Santos al título, llevó a Cruz Azul a la final del Apertura 2018.

El estratega sustituye al uruguayo Martín Varini, quien llevó al equipo a los cuartos de finales del presente torneo Apertura 2025 en la que cayó 2-1 ante el campeón Toluca, luego de empatar sin goles en la casa de su rival, una de las más difíciles de la liga para equipos visitantes.

Fue la primera vez que el Juárez se metió en la etapa de los ocho mejores, lo cual tratará de repetir el portugués, con fama de ser obsesivo con el trabajo.

Caixinha tendrá poco más de un mes para planificar el debut del Juárez FC en enero en el torneo Clausura, lo cual le permitirá al técnico conocer a sus jugadores y tratar de inculcarles su manera de ver el juego.