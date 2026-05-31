Él podría ser el nuevo portero de Rayados para el Apertura 2026

El arquero ha sido considerado en procesos de Selección Mexicana, lo que mantiene su perfil como uno de los porteros nacionales con mejor desempeño de la liga

El nombre de Carlos Acevedo comienza a tomar fuerza en el entorno de Rayados como una de las opciones para reforzar la portería rumbo al Apertura 2026, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial por parte de Monterrey ni de Santos Laguna.

El interés por el guardameta mexicano surge en medio de una posible reestructura en el arco albiazul, una zona que podría tener movimientos importantes dentro del nuevo proyecto deportivo encabezado por Matías Almeyda.

Rayados analiza opciones para reforzar la portería

De acuerdo con versiones del mercado, Monterrey tendría a Acevedo entre sus principales candidatos para competir por la titularidad bajo los tres postes, especialmente ante la incertidumbre sobre el futuro de algunos arqueros del plantel.

La situación de Santiago Mele aparece como uno de los factores que podría abrir espacio para una incorporación, mientras que el futuro de Esteban Andrada también se mantiene bajo análisis. En ese escenario, Rayados buscaría un portero mexicano con experiencia, liderazgo y recorrido en Liga MX.

En un principio también sonaba el nombre del arquero del Atlético de San Luis, Andrés Sánchez; sin embargo, esta opción perdió fuerza, ya que el deseo del arquero del conjunto potosino es quedarse en el club por una temporada más.

Acevedo encaja en ese perfil. El actual capitán de Santos Laguna no ocuparía plaza de extranjero y llegaría con varios torneos como titular, además de experiencia con la Selección Mexicana.

Aunque Carlos Acevedo mantiene contrato vigente con Santos Laguna hasta junio de 2027, el club lagunero podría analizar una oferta importante por su guardameta, sobre todo si el movimiento ayuda a fortalecer su proceso de reconstrucción deportiva.

Una de las claves del posible traspaso sería el momento de la negociación. La directiva de Santos podría esperar hasta después de la Copa del Mundo 2026 para definir el futuro del arquero, con la intención de evaluar si su participación con la Selección Mexicana aumenta su valor en el mercado.

Por ahora, el escenario apunta más a un interés en desarrollo que a una operación cerrada, ya que no hay confirmación pública de una oferta aceptada entre clubes.

Acevedo, una opción con experiencia y liderazgo

Carlos Acevedo ha construido buena parte de su carrera en Santos Laguna, donde se consolidó como referente y capitán. Sus números reflejan una trayectoria amplia en Primera División, con más de 240 partidos oficiales y más de 50 porterías imbatidas.

Además de su recorrido en Liga MX, el arquero ha sido considerado en procesos de Selección Mexicana, lo que mantiene su perfil como uno de los porteros nacionales más atractivos para equipos que buscan reforzar esa posición sin ocupar una plaza de extranjero.

Para Rayados, su llegada representaría una apuesta por experiencia, carácter y conocimiento del futbol mexicano en una etapa donde el club busca renovar competencia interna y fortalecer zonas clave del plantel.

El fichaje aún depende de varios factores

La posible llegada de Acevedo a Monterrey todavía depende de una negociación formal entre clubes, del precio que fije Santos y de los movimientos que Rayados realice en su propia portería.

También existe la posibilidad de que otros equipos se sumen a la disputa por el guardameta, por lo que el futuro del capitán lagunero podría definirse hasta después del Mundial.

Por ahora, el rumor coloca a Carlos Acevedo como uno de los nombres a seguir en el mercado de fichajes, mientras Rayados analiza cómo reforzar una de las posiciones más sensibles de cara al siguiente torneo.