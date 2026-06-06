Él podría convertirse en jugador de Rayados para el Apertura 2026

Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial ni un acuerdo cerrado, las conversaciones por el jugador ya habrían iniciado

Matheus Doria aparece como una de las opciones que más fuerza ha tomado en el entorno de Rayados para reforzar la defensa de cara al Apertura 2026, en medio de los ajustes que prepara el club bajo el proyecto de Matías Almeyda.

El defensor brasileño naturalizado mexicano se encuentra en el radar del Monterrey, que busca fortalecer la zaga con un perfil de experiencia, liderazgo y conocimiento probado de la Liga MX.

Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial ni un acuerdo cerrado, las conversaciones por el jugador ya habrían iniciado y su nombre se mantiene entre las alternativas más avanzadas para apuntalar el sector defensivo albiazul.

Almeyda habría participado en los acercamientos

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es que Matías Almeyda habría tenido participación directa en los contactos con Doria para explicarle el proyecto deportivo de Rayados y convencerlo de regresar al futbol mexicano.

El interés del cuerpo técnico responde a la necesidad de sumar un defensor central zurdo, una posición específica que el club busca reforzar para tener mayor equilibrio en la línea baja.

Un central con experiencia comprobada en Liga MX

Doria ya conoce ampliamente el futbol mexicano, donde tuvo su mejor etapa con Santos Laguna. Con el conjunto lagunero disputó más de 180 partidos oficiales y se consolidó como uno de los centrales más regulares del campeonato durante varias temporadas.

Además de su solidez defensiva, el zaguero destacó por su juego aéreo y su aporte en jugadas a balón parado, características que lo convirtieron en un futbolista importante dentro del esquema santista.

Posteriormente, el defensor pasó por Atlas, donde llegó como uno de los refuerzos importantes del club rojinegro, aunque su etapa fue más breve antes de continuar su carrera en el futbol brasileño con el Sao Paulo.

La posible llegada de Doria se da en un momento en el que Monterrey analiza movimientos importantes para renovar y fortalecer su plantilla.

La defensa es una de las zonas que el club pretende apuntalar, especialmente con futbolistas que puedan adaptarse rápidamente a la exigencia de la Liga MX y competir por un lugar desde el inicio del torneo.

Negociación aún no está cerrada

Pese al interés y a los acercamientos, el fichaje todavía permanece en etapa de negociación. Rayados no ha oficializado una oferta ni ha confirmado que exista un acuerdo definitivo con el defensor.

Sin embargo, el nombre de Matheus Doria se mantiene como una posibilidad real dentro del mercado albiazul, especialmente por las condiciones deportivas y administrativas que ofrece.

De concretarse, el zaguero regresaría a la Liga MX para sumarse a un plantel que busca recuperar protagonismo inmediato bajo el mando de Almeyda.