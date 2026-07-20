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El Pachuca es el primer líder del Apertura de la Liga Mx

Por: EFE

19 Julio 2026, 08:18

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Al concluir la fecha uno, los Tuzos aparecen en el liderato por mejor diferencia de goles a favor y en contra que otros ocho equipos

El Pachuca es el primer líder del Apertura de la Liga Mx

Los Tuzos del Pachuca se convirtieron en el primer líder del torneo Apertura, luego de golear por 3-0 a los Pumas UNAM, con dos goles del venezolano Salomón Rondón.

Al concluir la fecha uno, los Tuzos aparecen en el liderato por mejor diferencia de goles a favor y en contra que otros ocho equipos, ganadores en una jornada sin empates.

Los Tuzos aventajan por un gol al Tijuana, que el jueves superó por 3-1 al Tigres UANL.

La jornada comenzó con el triunfo del Necaxa, 2-1 sobre Atlante, que regresó a la Primera división. El argentino Julián Carranza y Miguel Pedroza anotaron por Necaxa, luego de que los Potros de Hierro habían salido delante con un gol de Eugenio Pizzuto.

Este viernes fue de dominio de los equipos visitantes; el campeón Cruz Azul derrotó al San Luis y Atlas al León, ambos por margen de 2-3; y el Puebla al Juárez FC, por 0-1.

Atlas derrotó al León, que jugó 48 minutos con un hombre de menos por la expulsión del colombiano Diber Cambindo. El caboverdiano Duk, Alfonso González y Aldo Rocha anotaron por el Atlas, en tanto por León convirtieron Cambindo y Jordi Cortizo.

El argentino Ignacio Maestro Puch convirtió un gol para darle al Puebla una victoria por 0-1 sobre el Juárez FC.

Después de la goleada del Pachuca, los mundialistas Alexis Vega y Jesús Gallardo anotaron un gol cada uno para darle al Toluca un triunfo por 0-2 sobre el Guadalajara.

En otro encuentro, el Monterrey superó por 3-2 al Santos Laguna, con dos dianas del argentino Lucas Ocampos y una de Jesús Corona.

En el duelo de cierre de la jornada, América venció por 0-1 al Querétaro con gol de Isaías Violante.

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